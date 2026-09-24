Растерзанного медведем тренера Кузьменко четыре часа спускали к врачам по реке

Хоккейный тренер Александр Кузьменко оказался в тяжёлом состоянии после нападения медведя в тайге. Инцидент произошёл во время туристического похода в Туве.

Группа поднялась на лодке вверх по Енисею и разбила лагерь у впадения реки Красной. Это примерно в 140–180 км от населённого пункта Тоора-Хем. Во время стоянки Кузьменко вышел к медведю. Животное напало на него и нанесло травмы лица.

У туристов был спутниковый телефон. С его помощью они вызвали помощь. Автомобильных дорог до места стоянки нет. Поэтому пострадавшего начали транспортировать по реке. Спуск занял около четырёх часов, передаёт источник газеты «Известия».

Вечером 22 сентября группа добралась до базы «Букатовский затон». Там их уже ждала бригада скорой помощи. Медики оказали первую помощь, ввели обезболивающее и поставили капельницу. После этого тренера доставили в больницу.