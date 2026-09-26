В Иркутской области медведь напал на собак и едва не добрался до хозяйки участка

Сотрудники полиции обезвредили медведя, который забрался на частный участок и напал на собак в Усть-Кутском районе Иркутской области. Хозяйка дома оказалась примерно в трёх метрах от хищника. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Полицейские спасли женщину от медведя в Иркутской области. Видео © VK / ГУ МВД России по Иркутской области

Инцидент произошёл утром в одном из садоводческих товариществ. Медведь проник на территорию домовладения, схватил собаку и утащил её со двора. После этого зверь перелез через забор и скрылся в лесу. Жители заперлись в доме и вызвали полицию. На место приехали сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» и охотовед.

«Женщина оказалась в 3 метрах от медведя. Он утащил со двора животное, перелез через забор и скрылся в лесном массиве», — говорится в сообщении.

Примерно в 50 метрах от участка специалисты обнаружили хищника. Помощник участкового уполномоченного применил огнестрельное оружие в соответствии с Федеральным законом «О полиции». После этого медведь перестал представлять угрозу. В результате происшествия никто из людей не пострадал. Полиция продолжает реагировать на сообщения о выходе медведей к населённым пунктам в разных районах.

Ранее сообщалось, что число погибших при нападениях медведей в России за последние месяцы достигло 21 человека. Больше всего смертельных случаев зафиксировали в Красноярском крае, где погибли семь человек. В Иркутской области медведь ранее убил двух сборщиков дикоросов в Киренском районе, ещё одному мужчине удалось спастись. Смертельные нападения также происходили в Томской области, на Алтае, в Туве, Бурятии, на Камчатке и в Вологодской области. В 2026 году выходы медведей к населённым пунктам фиксировали более чем в 40 регионах страны.