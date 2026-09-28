Медведей хотят отстреливать активнее: Охотники попросили Мишустина отменить сбор за добычу

Росохотрыболовсоюз предложил обнулить сбор за добычу бурого медведя, чтобы повысить интерес охотников к промыслу и таким образом снизить число конфликтов хищников с людьми. Соответствующее предложение направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишет телеграм-канал «Кровавая барыня».

Сейчас за добычу медведя, за исключением камчатских популяций и белогрудого, установлен сбор в размере трёх тысяч рублей. Для бурого медведя камчатской популяции ставка составляет шесть тысяч рублей.

В Росохотрыболовсоюзе считают, что для опытных охотников из сельской местности действующий сбор фактически становится дополнительным барьером. В организации указывают, что прежде добыча медведя имела экономическую ценность благодаря мясу, шкуре и другим продуктам, однако сейчас этот интерес значительно снизился, тогда как сама охота остаётся сложной и затратной.

В качестве сравнения в союзе приводят волка: сбор за его добычу не установлен. Численность этого хищника в России оценивается примерно в 65 тысяч особей. При этом представители организации подчёркивают, что волки наносят ущерб домашнему скоту и диким копытным, а проблема выходов бурых медведей к людям в последнее время также стала особенно заметной.

«Принимая во внимание очевидную необходимость снижения численности бурого медведя путём стимулирования охоты на него, Росохотрыболовсоюз считает целесообразным рассмотреть вопрос об отмене ставки сбора (установлении нулевой ставки) за пользование объектами животного мира в отношении бурого медведя», — говорится в письме организации.

Для реализации инициативы потребуется внести изменения в Налоговый кодекс. Кроме того, охотники предлагают увеличить срок действия разрешений, отказаться от лимита добычи бурого медведя и продлить сезон охоты до 28 февраля.

Ещё одно предложение касается конфликтных животных. Росохотрыболовсоюз предлагает разрешить незамедлительно изымать медведя, непосредственно угрожающего жизни людей, а необходимые документы оформлять уже после этого.

Ранее Life.ru писал, что за последние месяцы в России от нападений медведей погиб 21 человек. Хищников замечали возле населённых пунктов более чем в 40 регионах страны, а в Иркутской области и Хакасии вводили режим повышенной готовности.