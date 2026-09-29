Медведи сорвали забег на пик Чехова: Организаторы отменили старт ради безопасности

На Сахалине отменили всероссийскую скайраннинг-гонку «Забег на пик Чехова», которая должна была пройти 3 октября. Причиной стала высокая активность медведей в районе маршрута, из-за которой организаторы не смогли гарантировать безопасность спортсменов, волонтёров и судей.

Участникам предстояло преодолеть 24 километра по горному маршруту с общим набором высоты около 1350 метров. Соревнования планировались в Южно-Сахалинске в рамках всероссийского календаря по альпинизму и скайраннингу. Однако за несколько дней до старта Федерация лыжных гонок, биатлона и альпинизма Сахалинской области приняла решение полностью отменить мероприятие.

«В районе проведения забега отмечается высокая активность медведей. В таких условиях мы не можем гарантировать вашу безопасность на маршруте. Нам очень жаль, что обстоятельства складываются именно так. Но безопасность участников остаётся главным приоритетом», — сообщается в Telegram-канале спортивной организации.

Для Сахалина встречи с медведями вблизи мест, где находятся люди, не редкость. В этом году в Южно-Сахалинске уже ликвидировали хищника, который неоднократно подходил к территории учебного центра подготовки спортсменов.

Осенью вероятность подобных встреч традиционно возрастает: перед зимовкой медведи особенно активно ищут пищу и могут чаще приближаться к дорогам и населённым территориям. Life.ru подробно рассказывал, как вести себя при встрече с хищником и каких действий следует избегать.