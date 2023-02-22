Папарацци засняли тайного возлюбленного 58-летней Моники Беллуччи, и он не менее знаменит
Монику Беллуччи заподозрили в тайном романе с режиссёром Тимом Бёртоном
Моника Беллуччи и Тим Бёртон в Париже. Обложка © Paris Match
Итальянскую актрису Монику Беллуччи заметили на прогулке с американским кинорежиссёром Тимом Бёртоном во Франции. Теперь поклонники приписывают им тайный роман, сообщает французский еженедельник Paris Match.
Звёзд, гуляющих под руку по улицам Парижа, накануне запечатлели папарацци. Беллуччи и Бёртон были одеты во всё чёрное. Предполагается, что роман между знаменитостями завязался после встречи на 14-м кинофестивале имени братьев Люмьер, который состоялся 21 октября 2022 года.
"Последние четыре месяца 64-летний американец и 58-летняя итальянка встречались втайне ото всех, прежде чем их роман наконец-то раскрылся", — пишет PM.
Кстати, ранее стало известно, что актриса Оксана Акиньшина уехала в США. Поклонники заподозрили, что она отправилась туда вместе с Данилой Козловским.