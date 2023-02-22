"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 09:39
12300

Папарацци засняли тайного возлюбленного 58-летней Моники Беллуччи, и он не менее знаменит

Монику Беллуччи заподозрили в тайном романе с режиссёром Тимом Бёртоном

<p>Моника Беллуччи и Тим Бёртон в Париже. Обложка © <a href="https://www.parismatch.com/people/monica-bellucci-et-tim-burton-sont-en-couple-une-histoire-nee-lyon-222355" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Paris Match</a></p>

Моника Беллуччи и Тим Бёртон в Париже. Обложка © Paris Match

Итальянскую актрису Монику Беллуччи заметили на прогулке с американским кинорежиссёром Тимом Бёртоном во Франции. Теперь поклонники приписывают им тайный роман, сообщает французский еженедельник Paris Match.

Звёзд, гуляющих под руку по улицам Парижа, накануне запечатлели папарацци. Беллуччи и Бёртон были одеты во всё чёрное. Предполагается, что роман между знаменитостями завязался после встречи на 14-м кинофестивале имени братьев Люмьер, который состоялся 21 октября 2022 года.

"Последние четыре месяца 64-летний американец и 58-летняя итальянка встречались втайне ото всех, прежде чем их роман наконец-то раскрылся", — пишет PM.

"Было шоком для меня": Ирина Меладзе рассказала, как узнала об измене Валерия

"Было шоком для меня": Ирина Меладзе рассказала, как узнала об измене Валерия

Кстати, ранее стало известно, что актриса Оксана Акиньшина уехала в США. Поклонники заподозрили, что она отправилась туда вместе с Данилой Козловским.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Моника Беллуччи
  • тимбертон
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров