Поклонники заподозрили, что Акиньшина уехала в США вместе с Козловским

Звезда российского кино Оксана Акиньшина уехала из России в США и опубликовала в своих соцсетях несколько фотографий из Центрального парка Нью-Йорка. По счастливой улыбке артистки поклонники заподозрили, что автором этих снимков стал не кто иной, как её коллега Данила Козловский.

Оксана Акиньшина в Центральном парке Нью-Йорка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinshok2013

Официально о своём романе Акиньшина и Козловский не объявляли, однако их часто видели вместе и фанаты обоих уже давно строят догадки.