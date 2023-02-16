Поклонники заподозрили, что Акиньшина уехала в США вместе с Козловским
Актриса Оксана Акиньшина уехала в США
Звезда российского кино Оксана Акиньшина уехала из России в США и опубликовала в своих соцсетях несколько фотографий из Центрального парка Нью-Йорка. По счастливой улыбке артистки поклонники заподозрили, что автором этих снимков стал не кто иной, как её коллега Данила Козловский.
Оксана Акиньшина в Центральном парке Нью-Йорка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinshok2013
Официально о своём романе Акиньшина и Козловский не объявляли, однако их часто видели вместе и фанаты обоих уже давно строят догадки.
"С Даней в Нью-Йорке. Идеальный День святого Валентина". "Данила в Америку свозил?" "Оксана, вы прелесть. Данила вас очень любит". "Данила фотографировал, отличные кадры и потрясающая улыбка". "Успехов тебе и Даниле: вы вместе очень гармоничная пара, видно, что у вас всё будет отлично", — написали пользователи в комментариях под постом Акиньшиной.
Напомним, журналистам о романе Козловского и Акиньшиной стало известно в начале осени 2020 года. Предположительно, отношения звёзд завязались на съёмках фильма "Чернобыль". Затем пару видели вместе ещё несколько раз, в частности на отдыхе в Стамбуле.
ТАСС / Новодережкин Антон