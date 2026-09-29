Кыштымская авария 1957 года: как взрыв на «Маяке» десятилетиями оставался засекреченным Оглавление Что произошло на комбинате «Маяк»? Почему аварию назвали Кыштымской? Как катастрофу скрывали от жителей и мира Что осталось после взрыва Как авария связана с кыштымским карликом? Долгие годы об этой катастрофе нельзя было говорить открыто. Люди замечали странное свечение и видели, как меняется жизнь вокруг, но не получали ответов. Life.ru рассказывает, почему трагедия на Урале оказалась окружена тайной и кто первым рассказал о ней. Кыштымская авария на комбинате «Маяк»: что произошло 29 сентября 1957 года и почему её скрывали? Коллаж © Life.ru, фото © OK / Кинозал документальных фильмов, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

29 сентября 1957 года на комбинате «Маяк» произошла одна из крупнейших радиационных аварий в истории. Взрыв случился на секретном предприятии, связанном с советской атомной программой. Однако власти не сообщили населению ни о взрыве, ни о масштабе загрязнения. Life.ru рассказывает, что произошло и почему правда выходила наружу десятилетиями.

Что произошло на комбинате «Маяк»?

Взрыв на «Маяке» в 1957 году: почему радиоактивные отходы загрязнили территорию Урала? Фото © Wikipedia / Carl Anderson, US Army Corps of Engineers

«Маяк» строили как секретное производство для советского атомного проекта. К концу сентября 1957 года в одном из подземных хранилищ находились высокоактивные жидкие отходы. Из-за отказа охлаждения содержимое нагрелось. В баке произошла химическая реакция, а затем взрыв, который разрушил ёмкость и выбросил радиоактивные вещества в атмосферу.

Это был не взрыв атомной бомбы и не авария ядерного реактора, взорвалась лишь ёмкость с отходами. Но ветер понёс радиоактивное облако на северо-восток. Так образовался Восточно-Уральский радиоактивный след — полоса загрязнения длиной примерно 300 километров. Но почему аварию назвали Кыштымской? Давайте разбираться.

Почему аварию назвали Кыштымской?

Кыштымская авария: почему закрытого Озёрска не было на открытых советских картах? Озёрск. Фото © Wikipedia / ScriptMaster

Дело в том, что предприятие находилось у закрытого города Челябинск-40, позднее получившего название Озёрск. Его не указывали на обычных картах, а название не использовали в открытых сообщениях. Кыштым был ближайшим городом, известным широкой публике, поэтому он и дал имя аварии. Секретность окружала не только комбинат, но и повседневную жизнь людей поблизости. После взрыва жители видели необычное свечение в небе, а в сёлах появились распоряжения забить скот, закопать урожай и вспахать землю. Официального объяснения этим мерам не дали. Позже людей начали переселять: по данным специалистов «Маяка», в разные периоды из 24 населённых пунктов вывезли 12 763 человека.

Как катастрофу скрывали от жителей и мира

Почему аварию на «Маяке» признали публично только спустя десятилетия после катастрофы? Фото © Wikipedia / ScriptMaster.

В первые дни и недели после аварии советские власти не объявили о ней публично. Часть жителей узнавала о происходящем по действиям властей и слухам, но не получала ясных сведений о риске и причинах переселения. Такая закрытость была связана с секретным статусом «Маяка» и его ролью в производстве материалов для атомного оружия.

За пределами СССР первые подробные сведения появились в 1976 году. Советский биохимик Жорес Медведев, живший в эмиграции, написал о крупной ядерной катастрофе на Урале. Его публикация вызвала споры: власти СССР не подтверждали случившееся, а часть зарубежных специалистов сомневалась в масштабах описанного.

Официально советская сторона признала аварию на международном уровне в 1989 году — более чем через три десятилетия после взрыва. Поэтому формулировка «авария оставалась засекреченной» не означает, что о ней совсем никто не говорил: отдельные сведения и догадки появлялись раньше, но подтверждённой публичной картины долго не было.

Что осталось после взрыва

Кыштымская авария и секретный комбинат «Маяк»: что произошло на Южном Урале в 1957 году? Фото © Wikipedia / Carl Anderson, US Army Corps of Engineers.

В загрязнённой зоне проводили дезактивацию, а наиболее опасные территории закрывали для посещения. Жителям переселённых сёл пришлось оставить дома и имущество, поскольку его уничтожали, а потери возмещали. На части земель хозяйственную деятельность запретили, а в наиболее загрязнённой зоне позднее создали Восточно-Уральский государственный заповедник.

Точное число погибших именно от последствий аварии установить трудно. Радиационно обусловленные заболевания проявляются спустя годы, а отделить их от других причин смерти непросто. Поэтому мы говорим не о неподтверждённых цифрах жертв, а о доказанных последствиях: радиоактивном следе, эвакуации тысяч людей и многолетнем ограничении доступа к отдельным территориям.

Как авария связана с кыштымским карликом?

Кыштымская авария: что за загадочное существо нашли спустя 39 лет после взрыва на комбинате «Маяк»? Фото © YouTube / Andrey Loshak

Через 39 лет после Кыштымской аварии, в 1996 году, в посёлке Каолиновый неподалёку от Кыштыма обнаружили загадочное существо, получившее прозвище Алёшенька, или кыштымский карлик. Историю находки, версии очевидцев и то, почему останки пропали, Life.ru собрал в большом спецпроекте об Алёшеньке. Позже возникла версия, что необычный вид находки мог быть связан с радиацией. Однако доказательств этой гипотезы нет. Останки пропали, а достоверного исследования, которое установило бы связь с аварией, не опубликовано. Бывший главврач Кыштымской больницы, осматривавший мумию, считал её человеческим плодом с тяжёлой аномалией развития, но это мнение не доказывает, что аномалия была вызвана радиацией. Тем не менее карлик превратился в «изюминку» местных легенд, связанных с историей реальной катастрофы

Кыштымская авария стала частью истории, правда о которой долгое время оставалась засекреченной. Подобная задержка в раскрытии информации повторилась и позже... О том, как власти скрывали последствия Чернобыльской катастрофы, Life.ru рассказывал в материале к её 40-летию.

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Авторы Софья Кузнецова