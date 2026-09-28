НЛО, сатанинские* ритуалы и контроль сознания: какие легенды окружают Редстоунский арсенал

Военная база, космические разработки и рассказы о людях, которым стирали память. В историях о Редстоунском арсенале эти сюжеты соседствуют и дополняют друг друга... Life.ru разбирается, как реальный военный объект в Алабаме оказался декорацией для историй об инопланетянах и оккультных экспериментах и что на самом деле делает это место пугающим.

Для чего построили Редстоунский арсенал?

История Редстоунского арсенала: как производство боеприпасов сменилось разработкой ракет? Фото © Wikipedia / U.S. Army

История комплекса возле Хантсвилла началась в 1941 году, когда США расширяли производство вооружений на фоне мировой войны. На этой территории разместили несколько связанных объектов: Хантсвилльский арсенал, предприятие Redstone Ordnance Plant и химический склад. Их задачами были производство, снаряжение и хранение боеприпасов, в том числе химических.

В октябре 1949 года армия одобрила перевод в Редстоун специалистов из Форт-Блисса. Среди них была команда Вернера фон Брауна, прибывшая в США после войны по программе «Скрепка». В 1950 году ракетный центр на новом месте получил официальное организационное оформление. Изначально от команды фон Брауна ждали новых ракет для армии. Но вскоре её разработки стали частью американской космической программы. Как арсенал, построенный для производства боеприпасов, оказался связан с NASA и первыми полётами американцев в космос?

Как военный объект оказался связан с NASA?

Редстоунский арсенал и NASA: как военная база оказалась связана с освоением космоса? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Название Redstone носила баллистическая ракета, рассчитанная на доставку обычной или ядерной боеголовки. Разработки этой программы впоследствии использовали и в космической технике. 5 мая 1961 года модифицированная ракета Mercury-Redstone отправила Алана Шепарда в первый американский суборбитальный пилотируемый полёт.

К тому времени на территории арсенала уже работал Центр космических полётов имени Маршалла. Он начал деятельность 1 июля 1960 года: часть армейских специалистов, оборудования и проектов передали NASA. Первым руководителем стал фон Браун. Вот такое соседство и породило массу легенд о связи с внеземными цивилизациями. Но пр чём тут сатанисты*?

Откуда взялись рассказы о сатанинских* ритуалах?

Кэти О’Брайен и проект «Монарх»: кто связал Редстоунский арсенал с контролем сознания? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Один из конкретных источников таких историй — книга Кэти О’Брайен и Марка Филлипса «Трансформация Америки», вышедшая в 1995 году. О’Брайен утверждала, что стала жертвой секретного проекта «Монарх», участники которого якобы подчиняли людей с помощью насилия и «программирования» сознания. В её рассказе прямо упоминаются Редстоунский арсенал и Центр Маршалла. Автор связывает их с предполагаемыми опытами над памятью и личностью, а оккультные мотивы — с запугиванием и травмированием жертв. Именно в этом повествовании военная база превращается в место, где будто бы создают полностью управляемого человека.

Однако это утверждения автора, а не официальная история арсенала. Независимых надёжных подтверждений описанных ею событий найти не удалось. Поэтому называть Редстоун «самой оккультной базой США» как доказанный факт нельзя. Путаницу усиливает существование реального проекта ЦРУ MKULTRA, которому были посвящены слушания в Сенате 3 августа 1977 года. Но сам факт этих слушаний не подтверждает ни «Монарх» в изложении О’Брайен, ни её обвинения в адрес Редстоуна.

Где в этой истории НЛО и «другие расы»?

НЛО и подземные лаборатории: какие слухи ходят о Редстоунском арсенале и его окрестностях? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отдельная линия легенд связана с предполагаемым подземным объектом в районе Грин-Маунтин возле Хантсвилла. В подкасте Exopolitics Today Майкла Саллы обсуждались рассказы о якобы скрытых там космических аппаратах, «нордических» пришельцах и даже работающем портале. В подтверждение этой версии участники беседы ссылались в том числе на так называемое дистанционное видение.

Это описание уфологической версии, а не подтверждённое обнаружение базы. Более того, предполагаемый объект возле Редстоуна и сам арсенал нельзя автоматически считать одним и тем же местом. Формулировка об «опытах над другими расами» тоже требует осторожности. Надёжного источника, который подтверждал бы такие эксперименты именно в Редстоуне, найти не удалось. Истории о совместных лабораториях людей и пришельцев относятся, в частности, к легенде о базе Дульсе в Нью-Мексико. Переносить её подробности на арсенал в Алабаме было бы ошибкой.

Что действительно закапывали на территории базы?

Химическое оружие под землёй: что действительно закапывали на территории Редстоунского арсенала? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Несмотря на все странные версии, у Редстоуна всё-таки есть мрачное наследие, о котором американская армия писала открыто. После Второй мировой войны здесь хранили, уничтожали и закапывали в траншеях химическое оружие. В публикации армии США от 31 марта 2018 года сообщалось о 17 участках очистки, связанных с химическими боеприпасами, и почти шести милях траншей — около 9,7 километра. Боеприпасы могли оставаться относительно стабильными в земле, но становились опасными при извлечении. Поэтому работы требовали особой осторожности.

Эти сведения относятся к состоянию программы очистки на 2018 год. Они не позволяют судить о том, сколько опасных предметов остаётся там сегодня. Зато показывают, что реальные последствия военного прошлого могут быть тревожнее рассказов о летающих тарелках и сатанинских* ритуалах.

В истории Редстоуна хватает поводов для вопросов. Химические боеприпасы, военные разработки, переход ракетных технологий к космическим полётам. Но слухи о порталах и ритуалах требуют независимых доказательств. А если вас увлекают истории, в которых известные факты оставляют место для загадки, Life.ru собрал шесть случаев массовых исчезновений — от опустевшего корабля до пропавшего звена самолётов.

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