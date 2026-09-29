Тест: Вспомните, как по-настоящему зовут известных музыкантов. Все знают их под другими именами!
Многие музыканты выступают под именами, которые придумали специально для сцены. Иногда псевдоним связан с настоящим именем, а иногда не имеет к нему никакого отношения. Проверьте, сможете ли вы узнать настоящие имена известных артистов в восьми вопросах теста Life.ru.
Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Булкин, Алексей Смагин, Евгений Стукалин, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Сценическое имя помогает артисту выделиться, запомниться публике и создать отдельный образ. Кто-то берёт короткий псевдоним, кто-то меняет фамилию, а кто-то оставляет детское прозвище. Иногда связь с настоящими данными очевидна, но чаще догадаться бывает сложно. В этом тесте собраны известные российские музыканты. Выберите, как каждого из них зовут на самом деле, и проверьте, насколько хорошо знаете любимых исполнителей.
С настоящими именами музыкантов разобрались? Теперь проверьте память в других испытаниях Life.ru: вспомните, кому принадлежали вещи из фильмов СССР, узнайте любимые картины по первым кадрам и попробуйте без ошибки написать десять слов.