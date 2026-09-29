Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 13:00

Тест: Вспомните, как по-настоящему зовут известных музыкантов. Все знают их под другими именами!

Многие музыканты выступают под именами, которые придумали специально для сцены. Иногда псевдоним связан с настоящим именем, а иногда не имеет к нему никакого отношения. Проверьте, сможете ли вы узнать настоящие имена известных артистов в восьми вопросах теста Life.ru.

Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Булкин, Алексей Смагин, Евгений Стукалин, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Булкин, Алексей Смагин, Евгений Стукалин, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сценическое имя помогает артисту выделиться, запомниться публике и создать отдельный образ. Кто-то берёт короткий псевдоним, кто-то меняет фамилию, а кто-то оставляет детское прозвище. Иногда связь с настоящими данными очевидна, но чаще догадаться бывает сложно. В этом тесте собраны известные российские музыканты. Выберите, как каждого из них зовут на самом деле, и проверьте, насколько хорошо знаете любимых исполнителей.

С настоящими именами музыкантов разобрались? Теперь проверьте память в других испытаниях Life.ru: вспомните, кому принадлежали вещи из фильмов СССР, узнайте любимые картины по первым кадрам и попробуйте без ошибки написать десять слов.

Тест: Грош цена вашей любви к кино, если не узнаете 8 фильмов с Сергеем Бондарчуком по кадру!
Тест: Грош цена вашей любви к кино, если не узнаете 8 фильмов с Сергеем Бондарчуком по кадру!
BannerImage
Анна Московко
  • Статьи
  • Тесты
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar