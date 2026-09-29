Тест: Вспомните, как по-настоящему зовут известных музыкантов. Все знают их под другими именами!

Сценическое имя помогает артисту выделиться, запомниться публике и создать отдельный образ. Кто-то берёт короткий псевдоним, кто-то меняет фамилию, а кто-то оставляет детское прозвище. Иногда связь с настоящими данными очевидна, но чаще догадаться бывает сложно. В этом тесте собраны известные российские музыканты. Выберите, как каждого из них зовут на самом деле, и проверьте, насколько хорошо знаете любимых исполнителей.