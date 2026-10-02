Десять часов за экраном: Журналист Парфёнов рассказал, как у него «лопнули оба глаза»

Журналист Леонид Парфёнов рассказал, что у него лопнули сосуды сразу в обоих глазах. Случившееся он связал с длительным использованием гаджетов, об этом журналист сообщил в интервью Ирине Шихман* на YouTube.

По словам Парфёнова, в отдельные дни его экранное время приближалось к десяти часам. В какой-то момент глаза сильно покраснели, а работать за экраном стало невозможно.

«В какой-то момент у меня лопнули оба глаза», — рассказал Парфёнов.

Журналист пояснил, что речь шла не об отдельных красных прожилках. По его словам, белки глаз стали практически полностью красными, а на их фоне оставались видны только тёмные зрачки. Он также в шутку предположил, что таким образом организм отреагировал на количество времени, которое он проводил за гаджетами.

Ранее сообщалось, что певица Валерия заболела и проходит лечение. Её супруг, продюсер Иосиф Пригожин, предположил, что артистка могла подхватить вирус. До этого Пригожин опубликовал в социальных сетях фотографию Валерии под капельницей, однако подробностей её состояния сразу не раскрыл. Позднее он сообщил, что певица лечится, но не уточнил, понадобилась ли ей госпитализация или процедуры проводят дома.

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