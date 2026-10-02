Госпитализированному сыну Курбана Омарова сделали операцию на сердце

Причиной резкого ухудшения состояния 18-летнего Омара, сына бизнесмена Курбана Омарова, оказалась врождённая особенность сердца. По словам экс-супруги предпринимателя Валерии, врачи обнаружили у молодого человека открытое овальное окно и провели операцию по его закрытию.

Две недели назад Омар внезапно потерял сознание дома и был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он провёл два дня в реанимации, после чего его состояние стабилизировалось. Тогда семья допускала, что случившееся могло быть связано с предшествовавшей тренировкой по боксу, однако врачи публично такую связь не подтверждали.

Теперь Валерия Омарова заявила в соцсетях, что причиной проблем стал не спорт. По её словам, обследование выявило открытое овальное окно — сообщение между предсердиями, которое формируется во внутриутробном периоде и обычно закрывается после рождения. У части людей оно сохраняется и может долго не проявляться.

Молодому человеку провели операцию по закрытию отверстия. По словам Валерии, вмешательство прошло успешно, Омар уже восстановился и чувствует себя хорошо.

«Мы пережили всё это вместе, как одна большая семья. Операция прошла успешно, сейчас парень чувствует себя отлично, и это главное», — рассказала она.

Женщина также призвала родителей внимательнее относиться к здоровью детей и не откладывать обследования даже при отсутствии выраженных жалоб. При этом наличие открытого овального окна само по себе не означает обязательного развития осложнений, а решение о лечении зависит от конкретной клинической ситуации.

19 сентября Life.ru сообщал о госпитализации Омара Омарова. По словам семьи, юноша перенёс инсульт и провёл два дня в реанимации. При этом связь произошедшего с тренировкой по боксу медиками публично не подтверждалась.