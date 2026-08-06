Курбан Омаров попросил Бастрыкина разобраться в ситуации с его женой

Бизнесмен Курбан Омаров обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с его супругой, косметологом Валерией Омаровой, которую обвинили в нелегальной работе без лицензии и образования. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале предпринимателя.

Блогер заявил, что в центре Москвы трое мужчин заперли его жену и не давали ей выйти, нанеся побои. Произошедшее он назвал не расследованием, а налётом, и потребовал дать случившемуся правовую оценку.

Омаров также осудил федеральные каналы, подхватившие информацию о его супруге. По его мнению, репортажи были необъективны, делались со слов блогера с микрофоном и не учитывали точку зрения второй стороны, а цена погони за рейтингом — человеческая жизнь.

В завершение Омаров предложил Бастрыкину создать структуру, регулирующую работу блогеров по аналогии со СМИ. Он подчеркнул, что открыто поддерживал страну, когда медийная тусовка пряталась за чёрными квадратами, и готов лично участвовать в создании такой службы, поскольку считает, что выходящие на миллионную аудиторию обязаны отвечать за слова перед законом.

Напомним, недавний скандал вокруг супруги Курбана Омарова разгорелся после визита блогера под видом клиента в её косметологическую клинику. Омарову обвинили в отсутствии профильного диплома, а также использовании профильного препарата.