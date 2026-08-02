Жену Курбана Омарова доставили в полицию после скандала в салоне красоты

Жена Курбана Омарова Валерия оказалась в центре скандала после визита блогера Марины Ильиной в её косметологическую клинику. По словам девушки, специалист работала без подтверждённого диплома и использовала аппарат, который выдавался за оригинальный.

Визит Ильиной в клинику Омаровой. Видео © Telegram / HeadSuperStar

Ильина записалась на процедуру Morpheus, однако во время сеанса усомнилась в подлинности используемого оборудования. Позже блогер заявила, что аппарат оказался подделкой. Также, по её словам, в клинике не смогли сразу предоставить документы на оборудование, диплом специалиста и подтвердить наличие необходимых разрешений.

Во время разбирательства в клинику приехал супруг Валерии — бизнесмен Курбан Омаров, известный как бывший муж телеведущей Ксении Бородиной. По словам Ильиной, вскоре после этого Валерию доставили в отдел полиции, а Омаров отправился следом.

Позже супруге предпринимателя пришлось давать объяснения правоохранителям. При этом, судя по опубликованным ею сторис в соцсетях, сейчас она находится на свободе и отдыхает. Ни Валерия Омарова, ни Курбан Омаров официально ситуацию пока не комментировали.

Ранее Валерия Омарова рассказывала о крупном подарке от супруга. После рождения общего сына Курбан Омаров приобрёл для неё новый двухэтажный особняк. В соцсетях жена предпринимателя показала дом в светлых тонах с панорамными окнами, просторным балконом и отдельной пристройкой.