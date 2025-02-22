Курбан Омаров купил молодой жене особняк после рождения сына

Валерия, третья жена бывшего мужа ведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова, поделилась радостной новостью о покупке нового особняка. В своих соцсетях супруга предпринимателя и популярного блогера продемонстрировала двухэтажный дом в светло-жёлтых и персиковых тонах. На видео Валерия держит в руке ключ от особняка.

У дома есть пристройка, широкие окна, открывающие панорамный вид, и просторный балкон. Этот подарок от Омарова Валерия получила в связи с рождением их общего сына. Но местоположение дома супруги не разглашают.

Курбан Омаров купил жене дом после рождения сына. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zimamoscow

По словам Валерии, они с Курбаном долго мечтали о таком доме, где они смогут создать тёплую и уютную атмосферу для своей семьи.

Пользователи социальных сетей активно поздравляют пару с приобретением, выражая восторг по поводу их нового дома. Теперь молодые родители смогут наслаждаться жизнью в комфорте и близости к природе.