Солист «Комнаты культуры» Женя Трофимов променял отдых в Дубае на Сибирь
Женя Трофимов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / trofimacab
Солист барнаульской бард-рок группы «Комната культуры» Женя Трофимов рассказал о своих любимых местах отдыха. Музыкант подчеркнул, что бывал в тёплых краях, путешествовал в Дубай вместе с женой. Однако больше всего ему нравится проводить отпуск в России, в частности, на сибирском горнолыжном курорте.
«Съездили и в тёплые места, и потом у нас в Сибири катались в Шерегеше на лыжах, остальные ребята из группы тоже отдыхали везде», — отметил Трофимов в интервью kp.ru.
Напомним, ранее Life.ru выяснил расценки и райдер певца Жени Трофимова и его «Комнаты культуры». Оказалось, что музыкальный коллектив берёт за выступление 2,5 млн рублей.