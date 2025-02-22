Солист «Комнаты культуры» Женя Трофимов променял отдых в Дубае на Сибирь

Солист барнаульской бард-рок группы «Комната культуры» Женя Трофимов рассказал о своих любимых местах отдыха. Музыкант подчеркнул, что бывал в тёплых краях, путешествовал в Дубай вместе с женой. Однако больше всего ему нравится проводить отпуск в России, в частности, на сибирском горнолыжном курорте.

«Съездили и в тёплые места, и потом у нас в Сибири катались в Шерегеше на лыжах, остальные ребята из группы тоже отдыхали везде», — отметил Трофимов в интервью kp.ru.