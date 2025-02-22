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22 февраля, 13:19

Солист «Комнаты культуры» Женя Трофимов променял отдых в Дубае на Сибирь

Женя Трофимов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / trofimacab

Женя Трофимов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / trofimacab

Солист барнаульской бард-рок группы «Комната культуры» Женя Трофимов рассказал о своих любимых местах отдыха. Музыкант подчеркнул, что бывал в тёплых краях, путешествовал в Дубай вместе с женой. Однако больше всего ему нравится проводить отпуск в России, в частности, на сибирском горнолыжном курорте.

«Съездили и в тёплые места, и потом у нас в Сибири катались в Шерегеше на лыжах, остальные ребята из группы тоже отдыхали везде», — отметил Трофимов в интервью kp.ru.

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Напомним, ранее Life.ru выяснил расценки и райдер певца Жени Трофимова и его «Комнаты культуры». Оказалось, что музыкальный коллектив берёт за выступление 2,5 млн рублей.

Борис Эльфанд
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