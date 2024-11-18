Стали известны расценки и райдер певца Жени Трофимова и его «Комнаты культуры»

Несмотря на бешеный спрос, возможность услышать «Поезда», «Море», «Все они о тебе» у себя на празднике всё ещё остаётся — за 2,5 млн рублей артисты готовы приехать и отыграть на частном мероприятии 50 минут. Запросы в бытовом плане строгие: если команда из семи человек летит самолётом, для солиста Евгения Трофимова просят место в «бизнесе» или комфорт-классе у окна. От аэропорта до пятизвёздочного отеля музыкантов должен везти опрятный и молчаливый водитель. Поселиться Трофимов готов в люксе, остальные участники — в стандарте. Ещё в райдере — по три тысячи рублей суточных на каждого.