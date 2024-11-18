Стали известны расценки и райдер певца Жени Трофимова и его «Комнаты культуры»
SHOT: Группа «Комната культуры» берёт за выступление 2,5 млн рублей
Группа «Комната культуры». Обложка © VK / КОМНАТА КУЛЬТУРЫ
Популярный автор песен Женя Трофимов и его группа «Комната культуры», которая сейчас срывает аншлаги, готовы выступить на корпоративах за 2,5 млн рублей. Расценки музыкантов узнал SHOT.
Несмотря на бешеный спрос, возможность услышать «Поезда», «Море», «Все они о тебе» у себя на празднике всё ещё остаётся — за 2,5 млн рублей артисты готовы приехать и отыграть на частном мероприятии 50 минут. Запросы в бытовом плане строгие: если команда из семи человек летит самолётом, для солиста Евгения Трофимова просят место в «бизнесе» или комфорт-классе у окна. От аэропорта до пятизвёздочного отеля музыкантов должен везти опрятный и молчаливый водитель. Поселиться Трофимов готов в люксе, остальные участники — в стандарте. Ещё в райдере — по три тысячи рублей суточных на каждого.
В гримёрке — «пацанский набор»: мясная тарелка, протеиновые батончики, энергетик, две бутылки французского коньяка, 12 бутылок пива, две бутылки зелёного португальского вина. Заказчик должен предоставить «Комнате культуры» визажиста, а фотографа лучше согласовать заранее. Если хотя бы один пункт райдера не выполняется, грозит штраф в 50 тысяч рублей.
А ранее стало известно, что звезда 90-х Татьяна Овсиенко, которую заподозрили в алкоголизме, вернулась к активным гастролям по России со старыми хитами. Певица отрицает зависимость, и её райдер действительно alcohol free.