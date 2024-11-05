Звезда 90-х Татьяна Овсиенко вернулась к гастролям по России и опровергла слухи об алкоголизме

Звезда 90-х Татьяна Овсиенко, которую заподозрили в алкоголизме, вернулась к активным гастролям по России со старыми хитами. Певица отрицает зависимость. По данным SHOT, её райдер действительно alcohol free.

57-летняя исполнительница песен «Колечко», «Дальнобойщик», «Капитан», «Женское счастье» и «Школьная пора» последние годы почти не появлялась на публике и редко выступала. Сейчас Овсиенко вернулась на сцену и устроила активный гастрольный тур по стране. Выступит и на корпоративах — в ноябре остались всего три свободные даты..

Как выяснил SHOT, за 700 тысяч рублей Татьяна споёт все свои хиты, от которых слушателям сведёт олдскулы. По требованиям артистка не очень привередливая Ездит с командой из шести человек. На коллектив, по звёздной классике, — два авто бизнес-класса, один номер «люкс» и шесть одноместных, в номерах чай, кофе, молоко и минералка. И обязательно — 7000 рублей суточных на каждого.

В гримёрке певицу должны ждать апельсиновый, томатный и яблочный соки, также минералка, шесть бутылок кока-колы, кофе, чай и сливки. Из еды — только нарезки: мясная, рыбная, сырная и овощная. Ещё нужна пепельница. До конца года у Татьяны Овсиенко запланировано ещё семь концертов. Ближайший — 7 ноября в Ярославле.