В Зарядье прошла церемония вручения премии Russian Creative Awards 2024

В Москве 29 ноября состоялась церемония вручения Национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards 2024). Корреспонденты Life.ru посетили мероприятие, которое прошло в концертном зале «Зарядье».

Российская национальная премия в сфере креативных индустрий в Зарядье. Видео © Life.ru

«Четвёртый год проходит национальная премия в сфере креативных индустрий и каждый год она показывает лучшие практики со всей страны. Мы видим насколько в каждом регионе развивается именно экономический сектор креативных индустрий. А сегодня нам очень важно понять какие ещё социальные эффекты и какие ценности несут наши социальные индустрии: музыка, кино, архитектура, урбанистика, литература», — рассказала идейный вдохновитель премии Russian Creative Awards 2024 Марина Монгуш-Абрамова.

Продюсер церемонии Лилия Дасаева пояснила, что одной из главной задач выставки было осветить объединяющее все креативные индустрии страны ядро — российский культурный код. Также организаторы задействовали в церемонии как молодёжь, так и представителей старшего поколения и это позволило сделать премию очень душевной.

А генеральный директор News Media Holding (NMH) Максим Иксанов, входивший в состав жюри церемонии, отметил, что премия задаёт очень высокий уровень качества форматов. По его словам, оценивать работы с каждым годом становится всё сложнее — общее качество растёт и приходится выбирать лучшее из лучшего.

Лауреаты Российской национальной премии в сфере креативных индустрий:

Креативный регион (партнёр номинации — Агентство креативных индустрий Москвы (АКИ)) — Красноярский край

Креативное событие — Международная выставка-форум «Россия»;

Семейный креативный проект — Семейный парк «Кудыкина гора» в Липецкой области;

Инновационный проект — российский магазин приложений RuStore;

Креативный проект, продвигающий патриотизм и гражданственность — вертикальный сериал VK «Осталась одна Таня»;

Креативный проект, развивающий сельскую территорию — сценарный проект «Велкам ту Васюки», автор Юлия Горбунова;

Новые формы — Объединённая металлургическая компания;

Импульс воздействия — сериал «Неверные»;

Просветительский проект — Школа Иннопрактики;

Креативный проект, развивающий город — празднование 1000-летия Суздаля;

Тренд года — Алена Ахмадуллина, коллекция «Руслан и Людмила».

Специальная номинация для молодых профессионалов в сфере творческих индустрий «Таврида.АРТ»:

Направление «Современная музыка» — Женя Трофимов;

Направление «Театральная детальность» — Джемма Аветисян;

Направление «Кино» — Дарья Кукарских;

Направление «Изобразительное искусство» — Александра Федосова;

Направление «Сценарное мастерство и драматургия» — Николай Шишкин;

Специальный приз «Творец суверенной России» — Виринея Шигина. Специальным призом от организационного комитета премии в номинации «Инновационный проект» отмечен:

форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030».