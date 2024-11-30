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30 ноября, 16:35

В Зарядье прошла церемония вручения премии Russian Creative Awards 2024

Церемония вручения Национальной премии в сфере креативных индустрий в Зарядье. Обложка © Russian creative awards

Церемония вручения Национальной премии в сфере креативных индустрий в Зарядье. Обложка © Russian creative awards

В Москве 29 ноября состоялась церемония вручения Национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards 2024). Корреспонденты Life.ru посетили мероприятие, которое прошло в концертном зале «Зарядье».

Российская национальная премия в сфере креативных индустрий в Зарядье. Видео © Life.ru

«Четвёртый год проходит национальная премия в сфере креативных индустрий и каждый год она показывает лучшие практики со всей страны. Мы видим насколько в каждом регионе развивается именно экономический сектор креативных индустрий. А сегодня нам очень важно понять какие ещё социальные эффекты и какие ценности несут наши социальные индустрии: музыка, кино, архитектура, урбанистика, литература», — рассказала идейный вдохновитель премии Russian Creative Awards 2024 Марина Монгуш-Абрамова.

Продюсер церемонии Лилия Дасаева пояснила, что одной из главной задач выставки было осветить объединяющее все креативные индустрии страны ядро — российский культурный код. Также организаторы задействовали в церемонии как молодёжь, так и представителей старшего поколения и это позволило сделать премию очень душевной.

А генеральный директор News Media Holding (NMH) Максим Иксанов, входивший в состав жюри церемонии, отметил, что премия задаёт очень высокий уровень качества форматов. По его словам, оценивать работы с каждым годом становится всё сложнее — общее качество растёт и приходится выбирать лучшее из лучшего.

Лауреаты Российской национальной премии в сфере креативных индустрий:

  • Креативный регион (партнёр номинации — Агентство креативных индустрий Москвы (АКИ)) — Красноярский край
  • Креативное событие — Международная выставка-форум «Россия»;
  • Семейный креативный проект — Семейный парк «Кудыкина гора» в Липецкой области;
  • Инновационный проект — российский магазин приложений RuStore;
  • Креативный проект, продвигающий патриотизм и гражданственность — вертикальный сериал VK «Осталась одна Таня»;
  • Креативный проект, развивающий сельскую территорию — сценарный проект «Велкам ту Васюки», автор Юлия Горбунова;
  • Новые формы — Объединённая металлургическая компания;
  • Импульс воздействия — сериал «Неверные»;
  • Просветительский проект — Школа Иннопрактики;
  • Креативный проект, развивающий город — празднование 1000-летия Суздаля;
  • Тренд года — Алена Ахмадуллина, коллекция «Руслан и Людмила».

Специальная номинация для молодых профессионалов в сфере творческих индустрий «Таврида.АРТ»:

  • Направление «Современная музыка» — Женя Трофимов;
  • Направление «Театральная детальность» — Джемма Аветисян;
  • Направление «Кино» — Дарья Кукарских;
  • Направление «Изобразительное искусство» — Александра Федосова;
  • Направление «Сценарное мастерство и драматургия» — Николай Шишкин;
  • Специальный приз «Творец суверенной России» — Виринея Шигина. Специальным призом от организационного комитета премии в номинации «Инновационный проект» отмечен:
  • форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030».
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Кстати, Максим Иксанов, генеральный директор News Media Holding (NMH), скоро примет участие в конференции «Медиапространство-2024. Итоги года», организованной ИД «Коммерсантъ». Мероприятие состоится 3 декабря в московском кинотеатре «Пионер» и будет сосредоточено на ключевых тенденциях в медиа и digital-технологиях. Также на конференции выступят другие ведущие представители отрасли. Глава холдинга примет участие в обсуждении значимых направлений в медиапейзаже и digital-технологиях, а также вместе с другими экспертами даст прогноз о развитии российского медиарынка до 2025 года.

Юрий Лысенко
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