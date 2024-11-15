Глава NMH Иксанов выступит на конференции «Медиапространство-2024. Итоги года»
Генеральный директор News Media Holding (NMH) Максим Иксанов выступит на конференции «Медиапространство-2024. Итоги года», организованной ИД «Коммерсантъ», которая пройдёт 3 декабря в московском кинотеатре «Пионер». На мероприятии, посвящённом главным трендам в медиа и digital-технологиях, появятся и другие лидеры отрасли.
Глава холдинга примет участие в обсуждении главных трендов в медиа-пространстве и digital-технологиях, а также вместе с другими приглашёнными экспертами спрогнозирует развитие российского медиарынка на 2025 год. Параллельно с этим пройдёт сессия «Эмоциональный маркетинг, нейросети, цифровое искусство». Основной упор в ней будет сделан на способы использования нейросетей в медиа.
В третьем и финальном блоке мероприятия состоится Public Talk с кинорежиссёром и закрытый кинопоказ.
А 12 ноября в Москве состоялся XIII Международный форум «Корпоративное волонтёрство: бизнес и общество». Встреча пройдёт в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» и соберёт добровольцев со всей страны.
Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Максим Иксанов