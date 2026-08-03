«Это всё моя карма»: Курбан Омаров взял на себя вину за задержание жены

Курбан Омаров признался, что чувствует свою ответственность за задержание супруги Валерии. По его словам, причиной стали решения, принятые им много лет назад. Об этом он рассказал в соцсетях.

Курбан Омаров заявил, что считает себя виновным в задержании жены. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zimamoscow

«Это случилось из-за моего выбора в прошлом, который я когда-то сделал», — сказал он.

Омаров признался, что до сих пор не может избавиться от последствий своего выбора. Как подчеркнул предприниматель, теперь из-за этого приходится страдать не только ему. Обращаясь к супруге, он дал понять, что испытывает чувство вины за случившееся и считает, что именно его прошлые поступки привели к нынешней ситуации.

Напомним, что скандал вокруг супруги Курбана Омарова разгорелся после визита блогера в её косметологическую клинику. Процедуру проводил специалист, который не смог подтвердить наличие профильного диплома. Кроме того, возникли сомнения в подлинности оборудования.