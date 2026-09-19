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Опубликовано 19 сентября, 13:43

Попавший в реанимацию 18-летний сын Курбана Омарова перенёс инсульт

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zimamoscow

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zimamoscow

18-летний сын предпринимателя Курбана Омарова Омар, по словам его семьи, перенёс инсульт. Молодой человек находится в больнице после резкого ухудшения самочувствия, которое произошло на следующий день после спортивной тренировки.

Супруга бизнесмена Валерия Омарова опубликовала фотографию юноши из больницы и призналась, что случившееся стало шоком для близких. Позднее сам Омар вышел на связь и написал родным о своём состоянии.

«Пока моя семья и близкие рядом, ни один инсульт меня не сломит», — написал молодой человек.

Накануне Курбан Омаров рассказывал, что сын занимается боксом и перед госпитализацией провёл спарринг с бойцом ММА весом около 130 килограммов при собственном весе 77 килограммов. На следующее утро Омар потерял сознание дома, после чего у него появились сильные головные боли. Связь тренировки с последующим ухудшением состояния врачами публично не подтверждалась.

Юношу доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам отца, два дня Омар провёл в реанимации, после чего его состояние стабилизировалось.

Валерия Омарова попросила подписчиков поддержать молодого человека и пожелать ему скорейшего восстановления. По её словам, после выписки Омар сможет прочитать сообщения, которые ему оставляют близкие и подписчики.

Курбан Омаров попросил Бастрыкина разобраться в ситуации с его женой
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Ранее Life.ru рассказывал, что Курбан Омаров публично взял на себя ответственность за скандал вокруг своей супруги Валерии после её задержания. Предприниматель заявил, что произошедшее стало следствием решений, которые он когда-то принял, и признался, что чувствует вину перед женой.

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Наталья Демьянова
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