Попавший в реанимацию 18-летний сын Курбана Омарова перенёс инсульт

18-летний сын предпринимателя Курбана Омарова Омар, по словам его семьи, перенёс инсульт. Молодой человек находится в больнице после резкого ухудшения самочувствия, которое произошло на следующий день после спортивной тренировки.

Супруга бизнесмена Валерия Омарова опубликовала фотографию юноши из больницы и призналась, что случившееся стало шоком для близких. Позднее сам Омар вышел на связь и написал родным о своём состоянии.

«Пока моя семья и близкие рядом, ни один инсульт меня не сломит», — написал молодой человек.

Накануне Курбан Омаров рассказывал, что сын занимается боксом и перед госпитализацией провёл спарринг с бойцом ММА весом около 130 килограммов при собственном весе 77 килограммов. На следующее утро Омар потерял сознание дома, после чего у него появились сильные головные боли. Связь тренировки с последующим ухудшением состояния врачами публично не подтверждалась.

Юношу доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам отца, два дня Омар провёл в реанимации, после чего его состояние стабилизировалось.

Валерия Омарова попросила подписчиков поддержать молодого человека и пожелать ему скорейшего восстановления. По её словам, после выписки Омар сможет прочитать сообщения, которые ему оставляют близкие и подписчики.