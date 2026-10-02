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Опубликовано 2 октября, 16:32

«Лечимся»: Пригожин объяснил, почему Валерия оказалась под капельницей

Пригожин рассказал о состоянии Валерии после тревожного фото с капельницей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/valeriya

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/valeriya

Певица Валерия заболела и проходит лечение: её супруг Иосиф Пригожин предполагает, что артистка подхватила вирус. О состоянии исполнительницы продюсер рассказал Super.

Поводом для беспокойства поклонников стала фотография Валерии под капельницей, которую Пригожин опубликовал в социальных сетях. Подробностей случившегося он сначала раскрывать не стал.

«Заболела. Наверное, вирус. Лечимся», — рассказал продюсер.

Других сведений о самочувствии певицы Пригожин не привёл. Неизвестно также, потребовалась ли Валерии госпитализация или она получает необходимое лечение дома.

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Ранее Пригожин раскрыл секрет отличной формы 58-летней супруги. Продюсер объяснил, что Валерия регулярно занимается спортом, внимательно следит за питанием и соблюдает режим сна. По его словам, певица не прибегает к радикальным способам омоложения, предпочитая дисциплину и постоянную работу над собой.

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Николь Вербер
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