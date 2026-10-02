«Лечимся»: Пригожин объяснил, почему Валерия оказалась под капельницей

Певица Валерия заболела и проходит лечение: её супруг Иосиф Пригожин предполагает, что артистка подхватила вирус. О состоянии исполнительницы продюсер рассказал Super.

Поводом для беспокойства поклонников стала фотография Валерии под капельницей, которую Пригожин опубликовал в социальных сетях. Подробностей случившегося он сначала раскрывать не стал.

«Заболела. Наверное, вирус. Лечимся», — рассказал продюсер.

Других сведений о самочувствии певицы Пригожин не привёл. Неизвестно также, потребовалась ли Валерии госпитализация или она получает необходимое лечение дома.

Ранее Пригожин раскрыл секрет отличной формы 58-летней супруги. Продюсер объяснил, что Валерия регулярно занимается спортом, внимательно следит за питанием и соблюдает режим сна. По его словам, певица не прибегает к радикальным способам омоложения, предпочитая дисциплину и постоянную работу над собой.