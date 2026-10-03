Бежали в рай, а попали в кошмар: Прусикин в розыске, Машкова без ролей, Ауг без жилья Оглавление Прусикина* объявили в розыск: долги и тоска Хаматова отказалась от русского: работы всё меньше Ауг осталась без жилья: Москва не ждёт Некоглая поймали в Молдавии: штрафы и допросы Машкова сбежала в США, а ролей нет Моргенштерн* просится в СНГ: пять лет спустя Сбежавшие из России звёзды попадают в одну передрягу за другой. Прусикина* разыскивают, скандальная дочь Машкова разочаровалась в западной медицине, Юлию Ауг выписали из квартиры. Почему не задалась жизнь на чужбине – в материале Life.ru. Новые злоключения релокантов: Ауг лишили жилья, Хаматову гонят из театра, Машкова теряет работу. Обложка © коллаж © Life.ru фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ therealjuliaaug, chulpanofficial, masha_mashkova_official

Прусикина* объявили в розыск: долги и тоска

30 сентября 2026 года стало известно, что одного из самых скандальных российских релокантов — солиста группы Little Big Илью Прусикина* объявили в розыск. По данным SHOT, беглеца разыскивают по статье УК РФ, но по какой именно — пока не уточняется. До этого музыканта уже искали судебные приставы из-за долгов.

Громко сбежавший в 2022 году артист сейчас живёт в Калифорнии с женой Софьей Таюрской, но время от времени жалуется на нехватку денег и как-то даже признался в тоске по родине и «депрессии эмигранта». Таюрская тоже сетовала на необходимость экономить и желание «приехать летом в Питер». Почему, казалось бы, непримиримых беглецов преследуют сплошные неудачи — расскажем далее.

Хаматова отказалась от русского: работы всё меньше

Почему Чулпан Хаматова отказывается играть на русском языке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chulpanofficial

Актриса Чулпан Хаматова, после отъезда из России отказалась готовить в Латвии русскоязычную версию спектакля по пьесе Эжена Ионеско «Бред» для европейских гастролей. Об этом артистка рассказала в интервью The New York Times.

По словам Хаматовой, перевод постановки на русский язык существенно повлиял бы на работу над образом.

«Я не смогла бы сыграть эту героиню из «Бреда» на русском языке. Это просто невозможно из-за всех этих нюансов и оттенков», — объяснила Хаматова.

Как рассказала актриса, работа на другом языке фактически потребовала бы от нее заново создавать характер персонажа. Несмотря на предложения европейских театральных площадок привезти русскоязычный вариант постановки, она решила от них отказаться.

При этом Хаматова признает, что сейчас профессиональных предложений у неё значительно меньше, чем хотелось бы. Поэтому актриса старается использовать доступные возможности для заработка. Помимо театра, она продолжает сниматься в кино.

Однако и на съемочных площадках у артистки возникают сложности. Во время работы над проектом в Лиепае одна из коллег с Украины дала понять, что не хочет поддерживать с ней общение.

«Мы провели вместе два месяца. Для неё я была просто пустым местом. Мне было очень непросто», — рассказывала Хаматова.

До 2022 года Чулпан Хаматова была одной из наиболее востребованных российских актрис. Она была удостоена звания народной артистки РФ, регулярно получала предложения о работе и пользовалась широкой популярностью у зрителей. После начала СВО актриса перебралась в Латвию, где, по ее рассказам, столкнулась с рядом профессиональных и бытовых трудностей.

В частности, во время обсуждения спектакля в Риге пожилой мужчина напрямую спросил её, не является ли она шпионкой. Кроме того, напряжённые ситуации возникали у актрисы и во взаимоотношениях с коллегами.

Сегодня основным источником её дохода остаются театральные гастроли по странам Европы и США. Однако заработок от таких поездок нельзя назвать стабильным: многое зависит от интереса публики в конкретном городе и количества проданных билетов. Сама Хаматова ранее говорила, что финансовая неопределённость за границей становится дополнительным фактором стресса.

Ауг осталась без жилья: Москва не ждёт

Свекровь выписала скандальную беглянку Юлию Ауг из квартиры. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ therealjuliaaug

Сложности после переезда за рубеж возникли и у актрисы Юлии Ауг. После начала спецоперации она уехала из России и поселилась в Эстонии, где провела детские годы.

Ауг еще с 2014 года публично критиковала российские власти, поддерживала Майдан на Украине. В своих высказываниях актриса называла Россию тоталитарным государством и выступала за демонтаж памятников советским воинам в странах Прибалтики.

После отъезда в России у Ауг оставалась московская квартира. Однако впоследствии ее оттуда выселила собственная свекровь.

В ноябре 2022 года суд принял решение о выселении актрисы из однокомнатной квартиры в столице. Иск подала ее свекровь. Женщина утверждала, что Юлия не оказывает необходимой поддержки, вместе с дочерью Полиной ведет "паразитный образ жизни", а также негативно высказывается о российской власти. В результате судебного решения актрису и ее дочь выписали из жилья.

После переезда артистка, по её словам, столкнулась с финансовыми трудностями, поскольку в Прибалтике ее творчество было далеко не таким востребованным как в России. Кроме того, Ауг неоднократно говорила в интервью, что очень скучает по родным краям.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что актриса якобы время от времени приезжает в Москву инкогнито ради работы. Впоследствии Ауг косвенно подтвердила сведения о профессиональной деятельности в России. Она объясняла, что соглашалась на некоторые проекты в том числе ради погашения долгов и кредитных обязательств.

Некоглая поймали в Молдавии: штрафы и допросы

Блогера Некоглая, сбежавшего из России, задержали в Молдавии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ miko.glai

Блогер Николай Лебедев, более известный как Некоглай, и его супруга недавно были задержаны в пригороде Кишинёва. Молдавские правоохранители подозревают их в преступлениях, связанных с запрещёнными веществами.

Лебедеву также вменяют организацию места для употребления наркотиков. По предварительной версии следствия, блогер мог вовлекать в употребление запрещённых веществ несовершеннолетних, отыскивая потенциальных участников среди подписчиков в TikTok и приглашая их к себе домой.

Это не первый случай, когда имя Некоглая оказывается связано с подобными обвинениями. В феврале 2025 года блогер был остановлен полицией Кишинёва после того, как сел за руль в состоянии наркотического опьянения. Тогда Лебедеву назначили штраф в размере 5650 долларов.

Согласно материалам дела, дорожные полицейские остановили блогера, поскольку заподозрили, что он находится под воздействием запрещённых веществ. Основанием для подозрений стали, в частности, покрасневшие и мутные глаза.

Судебные документы также указывают, что в июне того же года блогер был оштрафован за управление автомобилем без прав в состоянии наркотического опьянения. На судебном заседании он признал свою вину.

Напомним, Некоглая депортировали из России по решению суда в ноябре 2022 года за миграционные нарушения. Этому предшествовала пародия блогера на российского солдата, который отбрасывает прилетающие гранаты.

Машкова сбежала в США, а ролей нет

Мария Машкова поливает Россию, но лечится у нас. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ masha_mashkova_official

После начала СВО в феврале 2022 года актриса Мария Машкова, дочь Владимира Машкова, публично дистанцировалась от России и разошлась во взглядах с отцом. Владимир Машков призывал дочь вернуться из США, где она с 2016 года жила вместе с детьми.

Актриса не прислушалась к совету отца и предпочла остаться на чужбине. В дальнейшем она неоднократно критиковала российскую власть и события в стране. Сама Машкова заявляла, что из-за своих публичных высказываний может столкнуться с уголовным преследованием в случае возвращения.

«Лично мне за все мои посты и выступления, начиная с февраля прошлого года, может грозить 15 лет тюрьмы, если я вернусь в Россию. Мне страшно. Возвращаться и проверять, посадят ли, не планирую», — писала она у себя в блоге.

Переезд в США не сделал профессиональную жизнь актрисы безоблачной. В 2022 году Машкова рассказывала, что готова получить новую профессию и рассматривала возможность обучения на курсах медсестёр. Кроме того, она допускала возможность дополнительного заработка на проведении детских праздников.

О готовности заниматься практически любой работой актриса говорила и позднее.

«Я найду, как заработать. Меня воспитывала бабушка, но оказалось, что я ещё более работящая, чем думала. Я могу очень много работать и не стыжусь пробовать новое. Хоть уборщицей, хоть бариста», — заявила Машкова.

При этом актерская карьера Марии Машковой в США развивается непросто. Роли ей достаются, однако чаще речь идет о небольших персонажах. Одним из наиболее заметных зарубежных проектов с её участием стал фантастический сериал «Ради всего человечества», где в четвёртом сезоне она сыграла второго пилота космического корабля Светлану.

Недавно артистка также рассказала о перенесённой несколько лет назад операции, связанной с раком щитовидной железы. По словам Машковой, заболевание удалось обнаружить на раннем этапе.

Сообщить об этом она решила после того, как подписчики обратили внимание на шрам на её шее. Актриса объяснила его происхождение и подчеркнула важность регулярного контроля состояния здоровья.

«Тут увидела, что у меня какая-то очень странная, большая, деформировавшаяся шея. Пошли какие-то бесконечные анализы, и всё это закончилось операцией. Операцию я делала в Москве. Совершенно уникальный хирург умудрился через такой очень небольшой надрез вытащить очень большую щитовидную железу. Там оказался рак. Но рак щитовидной железы на ранних стадиях очень хорошо поддается лечению. Закончилось хорошо. Рассказываю эту историю сейчас: идите на чек-ап, потому что наша с вами главная задача — сохранить здоровье. Обязательно», — рассказала дочь Машкова в соцсетях.

Моргенштерн* просится в СНГ: пять лет спустя

Моргенштерн* вновь засобирался в СНГ и хочет в Россию. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ morgen_shtern

Рэпер Алишер (точнее, теперь Исраэль) Моргенштерн* заявил о предстоящем выступлении в одной из стран СНГ. Соответствующую информацию рэпер опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам артиста, концерт состоится зимой 2026 года в Ереване. Это будет его первое выступление в СНГ за пять лет. Поклонники в комментариях выразили надежду, что в будущем музыкант сможет вновь приехать в Россию.

«Ереван 19 декабря. Большой сольный концерт. Впервые в СНГ за 5 лет», — написал он.

За время жизни за пределами России Моргенштерн* успел изменить имя и религию – принял иудаизм и выбрал имя Исраэль Йегуда. Музыкант заявлял, что не исключает возвращения в РФ, однако связывает его с получением гарантий собственной безопасности. В числе условий он называл отмену статуса иностранного агента и прекращение уголовного дела.

«С кайфом. Я в целом так и двигаюсь. Я и так про политику ничего никогда не говорю. Если вот такое предложение поступит — вообще без проблем», — сообщил рэпер.

Но, по его словам, подобные гарантии должны быть озвучены официальными представителями власти, в том числе через федеральные телеканалы.

Рэпер покинул нашу страну в декабре 2021 года после обвинений главы СК Александра Бастрыкина в пропаганде употребления запрещённых веществ. Моргенштерн* обосновался в ОАЭ, но в Эмиратах о той славе, которая была у него в России, говорить не приходится. До бегства из страны эпатажный певец был одним из самых высокооплачиваемых музыкантов. Оказавшись за границей, он лишился таких доходов, поэтому его желание вернуться в Россию вполне объяснимо.

*Признан в России иностранным агентом

Авторы Альмир Хабибуллин