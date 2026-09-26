Без прав и под наркотиками: Некоглай получил штраф на $5650 в Молдавии

Суд Кишинёва оштрафовал блогера Николая Лебедева, известного как Некоглай, на 100 тысяч леев — около $5650 — за управление автомобилем без водительских прав в состоянии наркотического опьянения. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Инцидент произошёл в феврале 2025 года. Дорожные полицейские обратили внимание на покрасневшие и мутные глаза блогера. На вопрос об употреблении запрещённых веществ Лебедев сообщил, что курил марихуану.

В материалах дела указано, что прав на управление автомобилем у Некоглая не было, хотя сама машина принадлежала ему законно. Вместе с блогером в салоне находилась его супруга. Автомобиль отправили на штрафстоянку, а Лебедева доставили на обследование в Республиканский наркологический диспансер.

Суд признал блогера виновным по пункту 5 статьи 264¹ Уголовного кодекса Молдавии и назначил штраф в 100 тысяч леев. На заседании Некоглай признал вину и согласился с представленными по делу доказательствами.

Приговор по этому эпизоду был вынесен в июне 2026 года. Сейчас блогер проходит уже по другому уголовному делу. В сентябре молдавские правоохранители задержали 25-летнего мужчину и его 21-летнюю партнёршу по подозрению в торговле наркотиками и продвижении их употребления в соцсетях. Местные СМИ идентифицировали задержанного как Некоглая. Пару отправили под предварительный арест на 30 суток.

Ранее Life.ru рассказывал, что Некоглай уже попадал к полиции из-за езды после употребления наркотиков. Позднее блогера и его супругу задержали в Молдавии по делу о предполагаемом обороте наркотиков. По данным молдавской полиции, следствие также проверяет возможную продажу запрещённых веществ через соцсети. Вину фигурантов по новому делу ещё предстоит установить суду.