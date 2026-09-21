Не первый наркоскандал: Стример Некоглай уже попадал к полиции до нового ареста

Нынешнее задержание Некоглая в Молдавии оказалось не первым эпизодом, связанным с наркотиками. Как пишет Mash, в феврале 2025 года он в неадекватном состоянии сел за руль и попался полиции Кишинёва. На первый раз блогер тогда отделался штрафом.

Новая история началась 16 сентября. Полицейские провели обыск в доме Некоглая в коммуне Стэучень под Кишинёвом.

В жилище обнаружили два пакета с предположительно наркотическими веществами, электронные весы, измельчители и другие предметы, которые могли использоваться для приготовления и фасовки запрещённых веществ.

Следствие также проверяет версию о том, что блогер приглашал к себе подростков из числа подписчиков TikTok для употребления наркотиков.

По данным PulsMedia, во время операции Некоглай оказал сопротивление правоохранителям, а его жена попыталась скрыться. Сначала супругов задержали на 72 часа, затем, как утверждает издание, суд отправил их под арест на 30 суток.

Ранее Life.ru сообщал, что Некоглая и его супругу задержали в пригороде Кишинёва по подозрению в преступлениях, связанных с наркотиками. Молдавская полиция публично не подтверждала личности фигурантов дела.