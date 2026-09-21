Юрист рассказал, что грозит Некоглаю и его жене за продажу наркотиков

Блогер Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев) и его супруга могут получить до 15 лет лишения свободы за продажу наркотических веществ. Об этом NEWS.ru заявил юрист Михаил Пирогов.

По его словам, по делу Лебедева наиболее вероятный срок — 7–15 лет по статье о незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах по УК Молдавии. Отягчающими обстоятельствами юрист назвал вовлечение несовершеннолетних, организацию притона, использование онлайн-платформ для вербовки и распространения, а также сопротивление при задержании — по данным СМИ, блогер напал на правоохранителей.

«Что касается его жены, если следствие докажет, что она была соучастницей, ей может грозить аналогичное наказание. Если же её роль ограничится пособничеством или укрывательством, срок может быть меньше», — пояснил Пирогов.

Он также подчеркнул, что депортировать супругу блогера в Россию на время расследования не должны, так как это административная мера, а дело касается уголовного преступления. Вопрос о выдворении может быть рассмотрен после завершения срока наказания или при условно-досрочном освобождении.