Моргенштерн* анонсировал первый за пять лет концерт в СНГ

Алишер Моргенштерн* впервые за пять лет выступит на территории СНГ. Концерт рэпера запланирован на 19 декабря 2026 года в Ереване, о чём артист сообщил в своём Telegram-канале.

Исполнитель уточнил, что готовит для столицы Армении большую сольную программу. По словам музыканта, выступлений в странах СНГ у него не было последние пять лет. За это время артист давал концерты за пределами региона.

Ранее Life.ru рассказывал, что рэпер Моргенштерн* после принятия иудаизма сменил репертуар и образ. На концерте в Хайфе он вышел в кипе, говорил о вере и любви к Израилю, пошутил о дорогой жизни в стране и завершил выступление хасидской песней. Он также стал одеваться строже, а из-под рубашки виден цицит.

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