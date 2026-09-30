Сердце на Украине, но рубль ближе: как Потап, Лобода и Брежнева быстро вспомнили русский язык Оглавление Потап и Настя Каменских: «никогда» оказалось недолгим Светлана Лобода: «Два незнайомця» как приговор Олег Винник: не остановила даже «тошнота» Вера Брежнева: VIRA не взлетела Надежда Грановская: Скрытые сущности говорят по-русски Ксения Мишина: обещала украинский, но осознанность пришла на русском На языке вертелось, а в рот не попало Сначала они учили украинцев патриотизму и клялись в любви к мове, а потом без стеснения щеголяли на русском, списывая всё на психосоматику и ностальгию. Какие селебрити предали собственные обещания, вспомнил Life.ru. Вычеркнули русский «навсегда», но вернулись за гонорарами: Как Потап, Лобода и Брежнева переобулись в воздухе. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Виноградов, Вячеслав Прокофьев, Вадим Тараканов, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Есть у публичных клятв неприятная особенность: произнести их легко, а вот жить с ними потом долго и сложно. Особенно когда клятва касается языка, на котором ты годами пел хиты, давал интервью и общался с аудиторией. После 2022 года некоторые украинские знаменитости так решительно попрощались с русским, что, казалось, обратной дороги нет. Прошло время. Дорога нашлась. Причём у каждого — своя, с удобными съездами и объяснениями.

Потап и Настя Каменских: «никогда» оказалось недолгим

«Потап и Настя» были не просто дуэтом, а конвейером по производству хитов. «Чумачечая весна» гремела из каждого утюга, «Не пара» крутили на всех вечеринках, а корпоративы с их участием расписывались за год вперёд. Но после начала СВО украинские артисты публично поддержали ВСУ, отказались от выступлений в нашей стране и от своих главных песен на русском.

— Вычеркнул для себя русский навсегда. Новых песен от меня на русском не будет. Это моя позиция, — Алексей Потапенко рубанул с плеча.

Каменских тоже не отставала: около полугода демонстративно говорила исключительно на украинском — и в кадре, и за кадром. Потом наступил 2026-й. Дуэт объявил о воссоединении и отправился на русофобский шабаш Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. И тут со сцены внезапно зазвучали «У нас на районе», «Не пара» и «Чумачечая весна». Русскоязычные, те самые.

Потапа и Каменских захейтили на Украине за русский язык на фестивале в Юрмале. Видео © Telegram / SHOT

Сказать, что фанаты открыли в соцсетях дуэта филиал ада, — это не сказать ничего. Но реакция Каменской оказалась неожиданной: вместо оправданий она выпустила видео в формате диалога с собой из прошлого. В ролике версия 2025 года уверенно заявляет: «Я больше никогда не буду разговаривать на русском языке».

— Будешь! — отвечает сама себе Каменских 2026-го.

Диалог Каменских с собой из прошлого. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kamenskux

На этом история с переобувкой не закончилась. В августе Каменских и Потап записали ещё один ролик с яхтой, морем и демонстративной «свободой», где с иронией «извиняются» за русский.

— Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском языке. Мы совсем забыли, что существует такое понятие, как свобода, — подписаны кадры.

Потап и Настя ответили хейтерам. Видео © TikTok / potapinastya_official

А когда хейт достиг пика, Каменских не придумала ничего лучше, чем свалить все на здоровье. Дескать, и рада бы говорить на мове, да только организм её не хочет принимать.

— Мне мой психолог говорит: «Возвращайся на русский язык. Твоё тело не воспринимает его». Тут вопрос не в том, кому принадлежит язык. Это же чисто психосоматика. Я верю в психосоматику, — объяснила певица.

Потап объяснил возвращение к русскому ещё проще — воссоединением дуэта:

— Я не знал, что должно было произойти, чтобы я написал песню на русском языке. И это произошло — захотелось вернуть группу «Потап и Настя». Захотелось.

Светлана Лобода: «Два незнайомця» как приговор

Лобода тоже когда-то была нашей. Начинала на Украине, но настоящую славу — стадионы, «Песню года», корпоративы и армию поклонников — нашла в России. В 2010-х её хиты гремели из каждого утюга: «Твои глаза», «К чёрту любовь», «SuperStar». Пик карьеры, по её же признанию, пришёлся именно на Москву:

— Я была очень счастливым человеком, у меня все было хорошо. В России был пик карьеры. Я строила свою жизнь на много лет вперёд. А потом это всё оборвалось, — вспоминала Лобода.

Светлана Лобода. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lobodaofficial

Оборвалось в феврале 2022-го. Певица осудила Россию, уехала в Латвию и в апреле получила запрет на въезд в РФ на 50 лет — до 2072 года. А в сентябре 2022-го пообещала перейти на украинский:

— Я буду петь на украинском тоже с удовольствием. Я очень люблю этот язык. Он очень певучий, очень красивый. Я буду искать песни на украинском языке, — сказала Лобода.

В ноябре 2022-го она выпустила первую песню на мове — и сразу села в лужу. Трек назывался «Два незнакомца», но в украинском варианте Лобода написала «Два незнайомця», хотя правильно — «Два незнайомці». Артистка отредактировала посты, но было уже поздно: на стриминговых платформах песня так и осталась с ошибкой в названии.

Украинская публика, которая только-только начала считать её своей, сразу же бросилась припоминать звезде всё — и обещания, и язык постов, и карьеру в России. Вывод певица сделала мгновенно. Уже в декабре 2022 года Лобода выпустила песню на русском — «Города», а в 2023-м — новый русскоязычный трек «Метелица».

А недавний клип вообще вышел в цветах российского флага. Видео © VK / LOBODA

Олег Винник: не остановила даже «тошнота»

Олег Винник долгие годы был популярен в нашей стране. Его русскоязычные хиты «Нино», «Счастье», «Здравствуй, невеста» знали наизусть, а концерты собирали полные залы. Но в 2022-м певец уехал в Германию и вскоре заявил, что русский язык вызывает у него рвотный рефлекс:

— Если бы я открыл рот на сцене на русском языке — я бы просто обблевал себя, — заявил Винник.

Винник поёт на русском в Праге (комментарии — сплошная нецензурщина). Видео © TikTok / OXI

Сказано ярко, пафосно, патриотично. Одна проблема — всё это оказалось ложью. 14 февраля 2025-го Винник дал первый за три года концерт — в Праге. И на сцене, вместе с женой Таюне, исполнил как раз те самые русскоязычные хиты: «Счастье» и «Не ты». Никого он, разумеется, не обблевал.

Пришлось экстренно оправдываться. В команде артиста заявили, дескать, публика слёзно умоляла певца вспомнить былой репертуар, пусть и на «вражеском» языке.

— Да, артист не сдержал слова. Обещал и не выдержал просьбу публики. Простите его, идеальные люди! — написали в его пресс-службе.

«Нино» Винника в Берлине. Видео © TikTok / olegg.vynnyk.original

То есть виновата публика. Она попросила — он не смог отказать. Допустим. Но только вот в сентябре 2025 года Винник опубликовал новое видео, снятое в Берлине. На кадрах певец гуляет по парку и напевает «Нино». На русском. Занавес!

Вера Брежнева: VIRA не взлетела

Брежнева имела бешеную популярность в России. Наша публика сначала тепло приняла её в «ВИА Гре», потом — сольные хиты, стадионы, корпоративы. Но после 2022 года, как и многие коллеги по музцеху, она вдруг вспомнила, что украинка. Уехала, сменила псевдоним на VIRA и в 2023-м выпустила мини-альбом «Дякую» — первый украиноязычный в карьере.

Вера Брежнева. Фото © Kooma

Команда объявила: прежний псевдоним остаётся в прошлом, русскоязычные песни исчезают из репертуара. Только украинский. Заказы от россиян не принимаются — даже от релокантов. Весь менеджмент — украинский, коммуникация — тоже.

Продюсеры тогда хором предрекали ей забвение. И, как выяснилось, были не так уж и далеки от истины. В июле 2026-го стало известно: ребрендинг в VIRA провалился. Брежнева снова готова петь на нашем языке — за гонорар около 5,8 миллиона рублей, на нейтральных площадках, с русскоязычными хитами в программе. Все переговоры команда ведёт на русском, визажист тоже общается только по-русски. Приоритетом стали корпоративы в Казахстане. Маршрут — через Молдавию и Турцию.

Соцсети звезда тоже ведёт на мове. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ververa

Надежда Грановская: Скрытые сущности говорят по-русски

Бывшая солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская долгие годы жила в России — замуж вышла за бизнесмена Михаила Уржумцева, родила двух дочерей, пела, гастролировала, в общем, вела вполне себе осёдлый образ жизни. Но после 2022 года, как и многие коллеги по цеху, вдруг вспомнила, что родом из Хмельницкой области. Уехала в Германию (почему-то не на родину), а осенью того же года украинские СМИ торжественно сообщили: от русского языка артистка отказалась.

На гастролях в ФРГ Грановская пела исключительно на украинском и французском. Короче говоря, русский был торжественно отправлен на пенсию. Правда, пенсионер оказался вполне себе трудоспособным. В 2024-м Грановская вдруг переквалифицировалась в экстрасенса, взяла фамилию мужа — Уржумцева — и принялась приглашать девушек на свою виллу в Португалии. Раскрывать внутренний потенциал, находить скрытые сущности, всё как положено. А на каком языке, думаете, она это делает? Внезапно — на русском.

Фрагмент прямого эфира с Грановской. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miraculum_voce

Ксения Мишина: обещала украинский, но осознанность пришла на русском

Крымская актриса Ксения Мишина ещё в 2021 году год объявила — начнёт учить украинский и говорить исключительно на державной мове. До этого, будучи уроженкой Севастополя, она всю жизнь общалась на русском. Чтоб показать киевскому режиму свою любовь и преданность, звезда сериала «Крепостная» даже стала ведущей телешоу «Я люблю Украину». Правда, ещё до этого честно предупредила подписчиков — с госязыком пока беда:

— Некоторое время буду общаться и записывать сторис на украинском. Хочу вас попросить не быть слишком суровыми ко мне, если буду говорить с ошибками. Однажды я обязательно буду хорошо общаться на украинском языке.

Ксения Мишина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / misha.k.ua

После начала СВО она действительно полностью перешла на украинский в публичной жизни. Все сторис, все интервью, все посты — на мове. А потом случился март 2024 года. Мишина записала русскоязычный подкаст с фитнес-тренером. Тема — осознанность и саморазвитие.

— Говорить об осознанности на русском языке — это странно, — мгновенно отреагировала её коллега Елена Светлицкая.

Мишина комментировать не стала. Видимо, осознанность — она такая: сегодня осознаёшь одно, завтра другое.

На языке вертелось, а в рот не попало

Мова для многих украинских звёзд в своё время оказалась выгодным приобретением. Они учили народ быть патриотами, журили русскоязычных однополчан и поднимали на этом угасшую популярность. Но прошли годы — и фальшивая маска спала. Пройдёт ещё год — и новые селебрити без зазрения совести заговорят на русском. А объяснения найдутся: у кого-то капризный организм, у кого-то — внезапное воссоединение дуэта, у кого-то — публика, которая слёзно выпросила.

Авторы Илья Пушкарев