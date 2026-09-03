Мария Машкова впервые рассказала о перенесённом раке щитовидной железы

Актриса Мария Машкова впервые рассказала, что несколько лет назад перенесла операцию из-за рака щитовидной железы. Болезнь удалось обнаружить на ранней стадии, публично объяснила артистка происхождение шрама на шее.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации/masha_mashkova_official

В 2012 году, через несколько месяцев после рождения второй дочери Александры, Машкова вернулась на съёмки сериала «Жить дальше». По словам актрисы, тогда она почти не обращала внимания на собственное состояние. Изменения заметила её партнёрша по проекту, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

«Тогда я особенно не обращала на себя внимания, но она сказала мне: «Маша, вам надо проверить щитовидную железу». Я очень удивилась, побежала к зеркалу и впервые это обнаружила», — вспоминает Машкова.

Актриса увидела, что её шея стала «странной, большой, деформировавшейся». Затем последовали многочисленные анализы и операция в Москве. По словам Машковой, хирург сумел удалить сильно увеличенную щитовидную железу через небольшой разрез.

«Там оказался рак. Но рак щитовидной железы на ранних стадиях очень хорошо поддаётся лечению. Закончилось хорошо», — рассказала артистка.

Решение публично рассказать о болезни Машкова объяснила многочисленными вопросами подписчиков о шраме. Она добавила, что надеется своей историей побудить людей внимательнее относиться к здоровью: «Идите на чек-ап, потому что наша с вами главная задача — сохранить здоровье. Обязательно».

Несколькими днями ранее Сергей Безруков рассказал, что о раке Юрия Цурило во время съёмок знали лишь немногие. Несмотря на болезнь, 79-летний артист отказывался от особого отношения и продолжал работать. Последняя картина с его участием — комедия «Не по-детски» — вышла в прокат 3 сентября.