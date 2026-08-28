«Знали лишь немногие»: Безруков рассказал о раке Юрия Цурило

Актёр Юрий Цурило, ушедший из жизни 26 августа, в последний раз появится на большом экране. 3 сентября в прокат выйдет комедия Анны Матисон «Не по-детски», в которой он исполнил одну из ролей.

Партнёр Цурило по картине Сергей Безруков рассказал в своём Telegram-канале, что во время съёмок лишь немногие знали о болезни артиста. Несмотря на состояние здоровья, актёр не хотел особого отношения к себе и продолжал работать.

«Лишь малая часть группы знала, что Юрий борется с болезнью. Он не хотел никаких поблажек и отвергал наши попытки позаботиться», — рассказал Безруков.

В фильме Цурило сыграл мужа героини Марии Ароновой — надёжного и сильного человека, рядом с которым она чувствует себя «как за каменной стеной».

По словам режиссёра Анны Матисон, таким же — крепким и надёжным — Цурило запомнился и участникам съёмочной группы.

Ранее Life.ru писал, что причиной смерти Юрия Цурило стало онкологическое заболевание. Актёр ушёл из жизни 26 августа в Санкт-Петербурге на 80-м году жизни. Позже стало известно, что прощание с артистом пройдёт 31 августа в Петербурге. По воле самого Цурило после церемонии его кремируют.