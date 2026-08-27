Режиссёр Дьяченко назвал Юрия Цурило украшением «Последнего богатыря»

Актёр Юрий Цурило был замечательным артистом и стал украшением фильма «Последний богатырь». Об этом ТАСС рассказал режиссёр картины Дмитрий Дьяченко.

Цурило ушёл из жизни 26 августа 2026 года на 80-м году. Причиной стала продолжительная болезнь.

Дьяченко признался, что ему довелось поработать с актёром на съёмках «Последнего богатыря», где тот сыграл Илью Муромца.

«Очень жаль потерять такого актёра. Это прекрасный, замечательный артист... Он действительно украсил моё кино», — сказал режиссёр. По его словам, о Цурило можно говорить только самые тёплые и добрые слова.

За свою карьеру артист снялся во множестве российских картин и сериалов. Среди его работ — «Хрусталёв, машину!», «В августе 44-го», «Поп», «Дурак», «Бандитский Петербург» и другие проекты.

Напомним, что причиной смерти Юрия Цурило стало онкологическое заболевание. Известность актёру принесла главная роль в фильме Алексея Германа «Хрусталёв, машину!», вышедшем в 1998 году. Всего за свою жизнь артист снялся более чем в 140 картинах. Похоронят его в Санкт-Петербурге, дату и место прощания назовут позднее.