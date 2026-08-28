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28 августа, 11:16

Актриса Ирина Розанова — о посиделках с коллегами по цеху: «Все на ЗОЖе, никто не бухает»

Артистка Ирина Розанова рассказала, что её друзья-актёры массово увлеклись ЗОЖ

Ирина Розанова. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Ирина Розанова. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Народная артистка России Ирина Розанова рассказала, что в её актёрской компании алкоголь давно перестал быть частью дружеских посиделок. Коллеги всё чаще выбирают спорт и здоровый образ жизни, призналась она в беседе с Пятым каналом.

Ирина Розанова — о тренде на ЗОЖ среди артистов. Видео © Пятый канал

Розанова любит собирать друзей дома, готовить для них и устраивать большие совместные обеды. Особенно ей нравится атмосфера команды, когда актёры продолжают общаться и после окончания съёмок.

«Мне кажется, это сейчас тоже, конечно, они дружат, но собраться дома на вкусную баранину, когда можно приготовить и всех накормить — это же счастье», — поделилась артистка.

Недавно Розанова вновь пригласила коллег и приготовила для них баранину. Однако, по её словам, даже десерты теперь не слишком соблазняют гостей: многие внимательно следят за питанием и регулярно занимаются спортом.

«Все на ЗОЖе, никто не бухает. Купила «Графские развалины». Я обожаю этот торт безе «Графские развалины». Никто вообще даже не дотронулся. Понимаете? И все сейчас на спорте», — посетовала актриса.

Сама Розанова тоже давно отказалась от алкоголя и, по её признанию, уже практически забыла, что значит выпивать. При этом традицию собирать коллег за одним столом она сохраняет и считает такие встречи важной частью дружбы внутри профессии.

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Юрий Лысенко
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