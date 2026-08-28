«Ахренеть!» Екатерина Волкова раскрыла, как дети отреагировали на её бритую голову
Актриса Екатерина Волкова поделилась реакцией дочек на её новый образ
Екатерина Волкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkovawolka
Актриса Екатерина Волкова полностью сбрила волосы после небольшой операции, во время которой ей пришлось выбрить часть головы. Впервые после смены имиджа артистка появилась на публике на премьере фильма «Ветка сирени» и объяснила своё решение в беседе с журналистами.
По словам звезды сериала «Скорая помощь», скрывать выбритый участок под оставшимися волосами она не захотела. В итоге Волкова решила самостоятельно довести перемены до конца и взялась за машинку.
Случилось это на даче у отца актрисы. Изначально машинка понадобилась ей для ухода за растениями, однако затем Волкова использовала её уже для собственной стрижки.
«Я уже была с такими изменениями 20 лет назад. Это такой камбэк. Решиться было сложнее, чем в первый раз», — призналась артистка в разговоре с Kино Mail.
Особенно эмоционально перемены во внешности матери восприняли её дети. Старшая дочь отреагировала словами: «Ахренеть!», а младшая спросила: «Зачем, мама?» После фотографии нового образа последняя, по словам Волковой, согласилась, что другого выхода практически не было.
Сейчас актриса привыкает к бритой голове и пока не решила, какой стиль выберет дальше.
Напомним, сама Екатерина Волкова заявила, что женщины красивы в любом виде. Новый образ тепло приняли коллеги: Лера Кудрявцева написала, что причёска ей к лицу, Мария Шумакова назвала образ красивым, а Елена Ксенофонтова оставила эмодзи с огоньком и сердечками. Некоторые подписчики вспомнили, что похожую стрижку Волкова уже носила раньше.
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