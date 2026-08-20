«Мы красивы в любом виде»: Актриса Волкова побрилась наголо после операции

Актриса Екатерина Волкова сменила образ и побрилась наголо. Об этом артистка рассказала на своей странице в социальной сети.

Волкова сама побрила себя наголо. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkovawolka

52-летняя знаменитость призналась, что к такому шагу её подтолкнула недавняя операция. По словам Волковой, во время вмешательства медикам пришлось убрать заметную часть волос на затылке. Она решила довести дело до конца и сбрила всё остальное.

Артистка решилась на смену образа после операции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkovawolka

«Ну а я решила не оставлять дело на полпути — и побрилась наголо. Девушки, мы красивы в любом виде! С волосами, без волос, с любой длиной и цветом», — написала актриса.

Новый образ поклонники и коллеги приняли тепло. Лера Кудрявцева написала, что причёска актрисе очень к лицу, Мария Шумакова назвала образ красивым, а Елена Ксенофонтова оставила под записью эмодзи с огоньком и сердечками. Некоторые подписчики вспомнили, что похожую стрижку Волкова уже носила раньше.

Напомним, ранее Волкову повторно доставили в клинику, но уже с осложнением. Всё началось ещё в июне с острого синусита, после чего актриса почувствовала облегчение и, чтобы не срывать концерты, поехала выступать в Екатеринбург, Нижний Тагил и Тюмень. Полностью восстановиться она так и не смогла.