Российскую актрису Екатерину Волкову экстренно госпитализировали. Об этом она сообщила в соцсетях, не раскрывая подробностей произошедшего.

«Меня экстренно госпитализировали. Как только станет лучше — обязательно вернусь к вам. Берегите себя», — написала она, обращаясь к подписчикам и фанатам.

Сейчас артистка находится под наблюдением врачей.

Ранее актриса, известная по фильму «КГБ в смокинге», поделилась с подписчиками эффектным видео формата «до и после». Волкова активно ведёт соцсети и регулярно показывает моменты из своей жизни, поездок и съёмок. В ролике 52-летняя актриса сначала появляется в естественном образе — без макияжа, с распущенными кудрями и в простой белой футболке. Затем кадр резко меняется.