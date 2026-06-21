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21 июня, 13:04

Актрису Екатерину Волкову экстренно госпитализировали

Обложка © Telegram/Екатерина Волкова

Обложка © Telegram/Екатерина Волкова

Российскую актрису Екатерину Волкову экстренно госпитализировали. Об этом она сообщила в соцсетях, не раскрывая подробностей произошедшего.

«Меня экстренно госпитализировали. Как только станет лучше — обязательно вернусь к вам. Берегите себя», — написала она, обращаясь к подписчикам и фанатам.

Сейчас артистка находится под наблюдением врачей.

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Ранее актриса, известная по фильму «КГБ в смокинге», поделилась с подписчиками эффектным видео формата «до и после». Волкова активно ведёт соцсети и регулярно показывает моменты из своей жизни, поездок и съёмок. В ролике 52-летняя актриса сначала появляется в естественном образе — без макияжа, с распущенными кудрями и в простой белой футболке. Затем кадр резко меняется.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Николь Вербер
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