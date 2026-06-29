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29 июня, 10:17

Екатерина Волкова снова попала в больницу — с осложнением после срочной выписки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Актриса Екатерина Волкова снова попала в больницу. По данным «СтарХита», актрису вновь госпитализировали в клинику «Лапино» — на этот раз уже с осложнением.

Проблемы со здоровьем у артистки начались ещё 21 июня. Тогда её экстренно доставили к врачам из-за острого синусита. Волкова выходила на связь с подписчиками, благодарила их за поддержку и рассказывала, что лечение помогает.

Однако полноценно восстановиться актриса не успела. Почувствовав облегчение, она решила не срывать гастрольный график и отправилась на выступления в Екатеринбург, Нижний Тагил и Тюмень.

После первой госпитализации Волкова писала, что врачи смогли снять острую боль, поэтому её выписывают перед поездкой. Артистка отдельно поблагодарила медиков и призналась, что даже в больничном состоянии поздравляла их с Днём медицинского работника.

Теперь источник издания утверждает, что такая спешка могла ударить по организму. Гастрольный тур оказался тяжёлым для актрисы, которая ещё не успела окончательно прийти в себя после болезни. Ситуацию усугубило то, что во время поездки Волкова, по данным инсайдера, подхватила грипп. На фоне ослабленного организма это привело к ухудшению состояния и новой госпитализации.

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Николь Вербер
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