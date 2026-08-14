«Примерка ролей»: Как смена имиджа помогает женщинам почувствовать внутренние перемены

Эксперт по имиджу Игорь Стоянов посоветовал женщинам не бояться менять привычный стиль и пробовать новые образы. По его мнению, эксперименты могут касаться не только одежды, но и причёски. Специалист предложил периодически отходить от привычных сочетаний и примерять на себя разные роли. В качестве примера он привёл смену цветов в гардеробе и эксперименты с волосами, пишет Леди Mail.

«Пробуйте, экспериментируйте, примеряйте на себя разные роли, разные костюмы и замечайте, если застыли в чём-то одном», — сказал Стоянов.

По его словам, одежда и причёска позволяют относительно легко менять внешний образ. Поэтому их можно воспринимать как способ попробовать что-то новое без радикальных и необратимых решений. Стоянов также отметил, что резкая смена внешности иногда может сопровождать внутренние перемены. В частности, неожиданное окрашивание волос, по его мнению, способно отражать готовность человека изменить что-то в своей жизни.

При этом эксперт не утверждает, что любое изменение имиджа обязательно связано с важным жизненным решением. Речь идёт скорее о возможном психологическом сигнале, который человек сам может подавать через внешность.

Ранее аналитики выяснили, что кино и сериалы стали мощным драйвером бьюти-экспериментов: каждая четвёртая респондентка хотя бы раз меняла внешность под влиянием экранных образов, а ещё 26% хотели бы повторить стиль любимой героини, но пока не решились. Почти половина участниц регулярно пробуют новые причёски, макияж или одежду, и лишь 20% остаются верны привычному стилю.