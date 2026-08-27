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27 августа, 07:46

«Я же качок»: Стас Костюшкин рассказал, как ел сороконожек

Певец Стас Костюшкин ел сороконожек в Таиланде, чтобы добрать белок

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Певец Стас Костюшкин признался, что ради хорошей физической формы спокойно ел сороконожек и даже специально покупал их на рынке в Таиланде. Необычной пищевой привычкой 55-летний артист поделился в интервью Леди Mail.

Костюшкин объяснил, что членистоногие его совершенно не пугали: прежде он уже пробовал их и знал вкус. Для певца, который много занимается спортом, куда важнее оказалось содержание белка в еде.

«Я же качок, для меня главное — белок, и неважно, какой», — признался артист.

Гораздо сильнее Костюшкина тревожило другое — ожидания окружающих. Из-за хорошей физической подготовки от него заранее ждали высоких результатов, поэтому певец опасался провалить испытания и, по его выражению, «опозориться». Артист даже шутил, что человеку не в форме проигрыш простили бы гораздо легче.

При этом сложнее всего участнику казались вовсе не физические задания. Костюшкин признался, что больше опасался испытаний на логику, поскольку, по собственной оценке, именно с ней у него отношения складываются не лучшим образом.

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Ранее Life.ru рассказывал, как Стас Костюшкин поддерживает спортивную форму в 55 лет. Певец отмечал, что продолжает регулярно тренироваться и сейчас способен выдерживать нагрузки, которые были ему не по силам даже в 25 лет.

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Владимир Озеров
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