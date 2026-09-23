«Это невозможно»: Хаматова отказалась от русской версии спектакля Ионеско
Чулпан Хаматова отказалась играть спектакль Ионеско «Бред» на русском языке
Чулпан Хаматова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Чулпан Хаматова отказалась создавать русскоязычную версию спектакля по пьесе Эжена Ионеско «Бред» для гастролей по Европе. Об этом актриса рассказала в интервью The New York Times.
«Я не смогла бы сыграть эту героиню из «Бреда» на русском языке. Это просто невозможно из-за всех этих нюансов и оттенков», — объяснила Хаматова.
По словам артистки, смена языка потребовала бы фактически заново выстроить образ её героини. Европейские площадки предлагали привезти русскоязычную версию постановки, однако Хаматова отклонила приглашения.
Спектакль режиссёра Игоря Голяка поставлен на английском языке по пьесе Ионеско «Бред вдвоём». Партнёром Хаматовой по сцене стал Андрей Бурковский, показы проходят в Бруклине с 8 сентября по 24 октября.
Ранее актриса Чулпан Хаматова заявила, что не знает, почему её до сих пор не включили в реестр иностранных агентов. В своём интервью она отвергла предположение о наличии у неё «мощной крыши» в России. Актриса призналась, что отсутствие её имени в реестре вызывает у неё неловкость — «даже стыдно друзьям в глаза смотреть». Хаматова уехала из России в Латвию весной 2022 года и начала работать в Новом Рижском театре. В 2024 году она покинула его труппу. В СМИ тогда сообщалось о недовольстве художественного руководителя Алвиса Херманиса сотрудничеством с актрисой, хотя она объясняла уход большим количеством других проектов.
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