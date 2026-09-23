«Это невозможно»: Хаматова отказалась от русской версии спектакля Ионеско

Ранее актриса Чулпан Хаматова заявила, что не знает, почему её до сих пор не включили в реестр иностранных агентов. В своём интервью она отвергла предположение о наличии у неё «мощной крыши» в России. Актриса призналась, что отсутствие её имени в реестре вызывает у неё неловкость — «даже стыдно друзьям в глаза смотреть». Хаматова уехала из России в Латвию весной 2022 года и начала работать в Новом Рижском театре. В 2024 году она покинула его труппу. В СМИ тогда сообщалось о недовольстве художественного руководителя Алвиса Херманиса сотрудничеством с актрисой, хотя она объясняла уход большим количеством других проектов.