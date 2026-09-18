«Мне даже стыдно»: Хаматова удивилась, что до сих пор не стала иноагентом

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что не знает, почему её до сих пор не включили в реестр иностранных агентов. В интервью журналисту Станиславу Кучеру* она отвергла предположение о наличии у неё «мощной крыши» в России.

«А может быть, у меня есть поклонники? Я не знаю о них, но, может быть, они есть. <...> Мне кажется, просто руки не дошли [у Минюста]», — сказала Хаматова.

Актриса призналась, что отсутствие её имени в реестре вызывает у неё неловкость — «даже стыдно друзьям в глаза смотреть». По словам Хаматовой, друзья неоднократно удивлялись, как после многочисленных публичных высказываний она всё ещё не получила статус иноагента.

Хаматова уехала из России в Латвию весной 2022 года и начала работать в Новом Рижском театре. В 2024 году она покинула его труппу. В СМИ тогда сообщалось о недовольстве художественного руководителя Алвиса Херманиса сотрудничеством с актрисой, сама Хаматова объясняла уход большим количеством других проектов.

В июне 2025 года Хаматову внесли в базу украинского сайта «Миротворец»**. Среди указанных там причин назывались её поездка в Крым и якобы коммерческая деятельность на полуострове.

Ранее сообщалось, что Хаматова после провала в Латвии пытается построить карьеру в США. Летом там состоялась премьера спектакля «Делириум», где Хаматова исполнила одну из главных ролей. Её партнёром по сцене стал Андрей Бурковский.

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