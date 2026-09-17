«Тяжело»: Комик-иноагент Пикули* матом проклял жизнь в Испании

Живущий в Испании комик Антон Пикули* признался, что эмиграция даётся ему непросто. О сложностях жизни за границей он рассказал матом в новом видео на своём YouTube-канале.

«В эмиграции интересно, но... тяжело. Ну а кому сейчас не тяжело?» — сказал Пикули*.

По словам комика, сейчас основными источниками его дохода остаются блог и стендап-выступления. При этом Пикули* признал, что находится в более комфортном положении, чем многие другие эмигранты.

Ранее Life.ru рассказывал, что МВД объявило Антона Пикули* в федеральный розыск. Его карточка появилась в базе ведомства в августе 2025 года. На тот момент сообщалось, что комика разыскивают по уголовному делу, при этом конкретная статья в карточке МВД публично не уточнялась. До этого Пикули* продолжал выступать и вести блог из-за границы.

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