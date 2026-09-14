«Вот это был ужас»: Шац* признался, как потерял ориентиры в эмиграции

Юморист и телеведущий Михаил Шац* признался, что после отъезда из России пережил тяжёлый период. Когда первый эмоциональный подъём прошёл, артист перестал понимать, как ему жить дальше. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру* на YouTube.

«Я думаю, первый год, первые полтора, может быть, года мы все бодрились. Мы были на каком-то адреналине, это был принцип: «А вот мы всё равно». И дальше этот адреналин, этот запал иссяк», — поделился Шац.

Телеведущий признался, что не мог принять изменившиеся обстоятельства. Вспоминая себя два года назад, он назвал своё состояние «ужасом». Со временем артист пересмотрел отношение к переезду. Теперь он воспринимает эмиграцию не как временный этап, а как начало другой жизни. Шац добавил, что с ностальгией вспоминает прошлое в России, однако понимает: вернуться к прежней жизни уже невозможно.

После отъезда из РФ телеведущий обосновался в Израиле. Шац получил известность благодаря юмористическим проектам «О.С.П.-студия», «Назло рекордам!?» и «Хорошие шутки».

Ранее Михаил Шац* уже подводил итоги четырёх лет жизни в Израиле. Он утверждал, что постепенно привык к новым условиям и стал спокойнее относиться к переезду. При этом связь юмориста с Россией сохранилась: в апреле 2026 года ФНС заблокировала его счета из-за задолженности более 46 тысяч рублей. После отъезда телеведущий не закрыл зарегистрированное в РФ ИП.

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