ФНС заблокировала счета переехавшего в Израиль телеведущего Шаца*

В России налоговая приняла решение о блокировке банковских счетов комика и телеведущего Михаила Шаца*, так как за ним числится задолженность на сумму на более чем 46 тысяч рублей. Такой информацией делится РИА «Новости», изучив данные сервиса «БИР-Аналитик».

Шац* переехал жить в Израиль после начала СВО, но не закрыл свой бизнес в России. У комика было собственное ИП. Кроме того, в прошлом году он даже внёс в налоговую базу сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ. Счета юмориста заблокированы с 13 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что российские приставы разыскивают зятя юмориста Михаила Шаца* из-за накопившихся налоговых долгов. Речь идёт о 27-летнем Семёне Шмелёве. По данным источника, он вместе с супругой Софьей Шац* переехал в Португалию после начала СВО, однако не закрыл оформленное ранее ИП. В результате за несколько лет образовалась задолженность.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.