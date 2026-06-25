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25 июня, 08:42

Актриса Чулпан Хаматова после провала в Латвии пытается построить карьеру в США

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chulpanofficial

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chulpanofficial

Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова, которая безуспешно пыталась построить карьеру в Латвии, сейчас намерена добиться успеха в США. Она участвует в творческом проекте в бостонском театральном комплексе Calderwood Pavilion.

По данным kp.ru, там недавно состоялась премьера спектакля «Делириум», где Хаматова исполнила одну из главных ролей. Её партнёром по сцене стал Андрей Бурковский. Постановку по мотивам пьесы Эжена Ионеско «Бред вдвоём» поставил режиссёр Игорь Голяк.

Сюжет сосредоточен на паре, оказавшейся в замкнутом пространстве на фоне внешнего хаоса и конфликтов. Зал рассчитан примерно на 370 зрителей, стоимость билетов варьировалась от 85 до 105 долларов. Над постановкой работают в основном уехавшие российские деятели культуры, включая композитора Анну Друбич.

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Ранее актрис Марию Машкову и Чулпан Хаматову окрестили «хабалками» из-за спектакля с матерной бранью. Одни подписчики оценили их участие в экспериментальной постановке, а другим такое поведение показалось неприемлемым.

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Борис Эльфанд
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