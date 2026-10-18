Тест: Назовите 7 советских фантастических фильмов по кадру! Алису помнят все, а остальных?
Миелофон спрятан, машина времени сломалась, подсказок от Алисы не будет. В 92-летие со дня рождения Кира Булычёва Life.ru предлагает узнать советскую фантастику по одному кадру. Проверьте, не перепутались ли в памяти космические экспедиции, роботы и гости с иных планет.
Обложка © Кадр из фильма «Кин-дза-дза!», режиссёр Георгий Данелия, сценаристы Георгий Данелия, Реваз Габриадзе
18 октября исполняется 92 года со дня рождения Кира Булычёва — писателя, подарившего нам Алису Селезнёву. В его историях школьники путешествовали во времени и встречались с космическими пиратами. А советское кино превращало самые смелые фантазии в кадры, которые помнят десятилетиями. Life.ru предлагает проверить, насколько хорошо вы знаете эти фильмы: перед вами 7 кадров, и на каждом нужно узнать картину. Миелофона не выдаём — придётся довериться памяти.
Ну что, узнали все фильмы или на некоторых кадрах даже миелофон бы не спас? Продолжим проверять вашу память: попробуйте закончить восемь реплик из «Покровских ворот», узнать фильмы и сериалы с Викторией Исаковой по одному кадру и угадать советские мультфильмы по второстепенным персонажам. Знакомые лица ещё не гарантируют правильных ответов — проверим, насколько внимательно вы смотрели любимые истории?