Тест: Назовите 7 советских фантастических фильмов по кадру! Алису помнят все, а остальных?

18 октября исполняется 92 года со дня рождения Кира Булычёва — писателя, подарившего нам Алису Селезнёву. В его историях школьники путешествовали во времени и встречались с космическими пиратами. А советское кино превращало самые смелые фантазии в кадры, которые помнят десятилетиями. Life.ru предлагает проверить, насколько хорошо вы знаете эти фильмы: перед вами 7 кадров, и на каждом нужно узнать картину. Миелофона не выдаём — придётся довериться памяти.