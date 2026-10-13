Тест: Если не узнаете эти фильмы Марка Захарова по фразе, пересматривать классику придётся с нуля!

Одна знакомая фраза, и в голове уже звучит голос любимого актёра. А вот название фильма почему-то ускользает. 13 октября исполняется 93 года со дня рождения великого режиссёра Марка Захарова. Life.ru предлагает проверить, насколько хорошо вы помните его кино: перед вами 6 реплик, четыре варианта ответа и только один правильный. Не торопитесь объявлять себя знатоком — дальше будет сложнее!