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Опубликовано 13 октября, 17:00

Тест: Если не узнаете эти фильмы Марка Захарова по фразе, пересматривать классику придётся с нуля!

Фразы из фильмов Марка Захарова давно ушли в народ. Но сможете ли вы вспомнить, в какой картине они прозвучали? К 93-летию со дня рождения режиссёра Life.ru собрал 6 ярких цитат для проверки вашей кинопамяти. Попробуйте пройти тест без ошибок и без помощи поисковика!

Обложка © кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», режиссёр Марк Захаров, сценарист Григорий Горин

Обложка © кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», режиссёр Марк Захаров, сценарист Григорий Горин

Одна знакомая фраза, и в голове уже звучит голос любимого актёра. А вот название фильма почему-то ускользает. 13 октября исполняется 93 года со дня рождения великого режиссёра Марка Захарова. Life.ru предлагает проверить, насколько хорошо вы помните его кино: перед вами 6 реплик, четыре варианта ответа и только один правильный. Не торопитесь объявлять себя знатоком — дальше будет сложнее!

Узнали фильмы Захарова без единой ошибки? Не спешите объявлять себя главным киноманом: у Life.ru есть ещё три испытания для вашей памяти. Попробуйте угадать советские мультфильмы по второстепенным персонажам, узнать, из каких фильмов эти знаменитые врачи, и назвать восемь картин по историческим героям в кадре. Посмотрим, выдержит ли ваше звание знатока ещё три проверки!

Тест: Ответьте на 10 вопросов и узнайте, какой советской игрушкой вы бы были!
Тест: Ответьте на 10 вопросов и узнайте, какой советской игрушкой вы бы были!
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Анна Московко
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