Тест: Угадайте советский фильм только по одежде героев без лиц! Справляются лишь 70% знатоков!
Советские фильмы вы наверняка узнаете по голосам и любимым репликам. А если оставить только одежду? Life.ru спрятал лица героев и предлагает проверить вашу зрительную память. 7 кадров, знакомые наряды и ни одной знакомой улыбки в помощь — попробуйте угадать все фильмы.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Обычно для узнавания, какой фильм СССР попался по ТВ, хватает одного взгляда на актёра. Но сегодня всё сложнее: перед вами только одежда, а знакомые лица скрыты. Рассмотрите каждый кадр и выберите название кино. За правильный ответ — один балл. Всего можно набрать семь баллов. Справитесь или оплошаете?
Узнали фильмы даже со скрытыми лицами? Тогда сменим подсказки: попробуйте продолжить восемь реплик из «Покровских ворот», назвать фильмы Марка Захарова по одной фразе, а затем вспомнить продолжение семи стихотворных строк Лермонтова. Посмотрим, что сохранилось в памяти лучше — любимое кино или школьная программа!