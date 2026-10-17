Тест: Угадайте советский фильм только по одежде героев без лиц! Справляются лишь 70% знатоков!

Обычно для узнавания, какой фильм СССР попался по ТВ, хватает одного взгляда на актёра. Но сегодня всё сложнее: перед вами только одежда, а знакомые лица скрыты. Рассмотрите каждый кадр и выберите название кино. За правильный ответ — один балл. Всего можно набрать семь баллов. Справитесь или оплошаете?