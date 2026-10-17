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Опубликовано 17 октября, 13:00

Тест: Угадайте советский фильм только по одежде героев без лиц! Справляются лишь 70% знатоков!

Советские фильмы вы наверняка узнаете по голосам и любимым репликам. А если оставить только одежду? Life.ru спрятал лица героев и предлагает проверить вашу зрительную память. 7 кадров, знакомые наряды и ни одной знакомой улыбки в помощь — попробуйте угадать все фильмы.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обычно для узнавания, какой фильм СССР попался по ТВ, хватает одного взгляда на актёра. Но сегодня всё сложнее: перед вами только одежда, а знакомые лица скрыты. Рассмотрите каждый кадр и выберите название кино. За правильный ответ — один балл. Всего можно набрать семь баллов. Справитесь или оплошаете?

Узнали фильмы даже со скрытыми лицами? Тогда сменим подсказки: попробуйте продолжить восемь реплик из «Покровских ворот», назвать фильмы Марка Захарова по одной фразе, а затем вспомнить продолжение семи стихотворных строк Лермонтова. Посмотрим, что сохранилось в памяти лучше — любимое кино или школьная программа!

Тест: Узнайте, кто вы из персонажей Савелия Крамарова! Умничаете, хитрите или влипаете в истории?
Тест: Узнайте, кто вы из персонажей Савелия Крамарова! Умничаете, хитрите или влипаете в истории?
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Анна Московко
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