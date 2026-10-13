Тест: Узнайте, кто вы из персонажей Савелия Крамарова! Умничаете, хитрите или влипаете в истории?

Стоит одному человеку начать оправдываться, и в голове уже звучит: «Чуть что — сразу Косой!» Другой так старательно соблюдает все формальности, будто служит при царском дворе. Третий встречает старого друга так, словно они расстались вчера, а четвёртый точно знает, что все вокруг делают неправильно. 13 октября исполняется 92 года со дня рождения Савелия Крамарова. Его герои очень разные, но привычки некоторых из них легко узнать и в себе. Life.ru предлагает ответить на десять вопросов и выяснить, какой персонаж вам ближе.