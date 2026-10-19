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Опубликовано 19 октября, 16:00

Тест: Стыдно не вспомнить советских бардов по строчке из песен! Не подведите Высоцкого и Галича

Вы узнаёте эти песни с первых аккордов, но вспомните ли, кто написал слова? В 108-летие со дня рождения Александра Галича Life.ru предлагает проверить, как хорошо вы знаете творчество знаменитых бардов. Семь коротких фрагментов — и никаких музыкальных подсказок!

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Начинаете читать знакомую строчку, и в голове уже звучит гитара. Но сможете ли вы назвать человека, который её написал? 19 октября исполняется 108 лет со дня рождения Александра Галича — поэта, драматурга и одного из самых известных представителей авторской песни. По этому случаю Life.ru собрал семь фрагментов из произведений знаменитых бардов. Выбирайте автора слов и не торопитесь, не дайте себя обмануть!

Авторов песен вспомнили — теперь проверим, как у вас с другими знакомыми строками и героями. Попробуйте продолжить семь отрывков из стихотворений Лермонтова, закончить восемь реплик из «Покровских ворот» и узнать советские мультфильмы по одному злодею. Посмотрим, где память окажется крепче: в поэзии, кино или историях из детства!

Тест: Посмотрим, узнаете ли вы фильмы с Викторией Исаковой хотя бы на 5/8 или упадёте в грязь лицом!
Тест: Посмотрим, узнаете ли вы фильмы с Викторией Исаковой хотя бы на 5/8 или упадёте в грязь лицом!
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Анна Московко
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