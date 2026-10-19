Тест: Вечный стыд и позор вам, если не узнаете 8 актрис СССР по дебютным ролям в кино!
19 октября исполняется 85 лет Жанне Болотовой. В день рождения звезды Life.ru предлагает узнать звёзд советского кино по их ранним ролям. Здесь нет привычных образов, зато есть юные лица, неожиданные причёски и восемь поводов проверить, насколько хороша ваша кинопамять.
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Алые паруса», режиссёр Александр Птушко, сценаристы Алексей Нагорный, Александр Юровский, © «Я шагаю по Москве», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Геннадий Шпаликов, © «Навстречу жизни», режиссёр Николай Лебедев, сценарист Екатерина Виноградская
Кажется, любимых актрис мы узнаем даже со спины. Но стоит включить фильм, в котором они только начинали сниматься, и уверенность куда-то исчезает. Непривычная стрижка, совсем юное лицо, небольшой эпизод вместо главной роли… Life.ru предлагает присмотреться к ранним работам звёзд советского экрана. Сможете назвать всех восьмерых без подсказок?
Узнали актрис даже в непривычных образах? Тогда усложним задачу: попробуйте назвать советские мультфильмы по одному злодею, продолжить восемь реплик из «Покровских ворот» и восстановить строки стихотворений Лермонтова. Посмотрим, одинаково ли хорошо вы помните лица, цитаты и школьную классику!